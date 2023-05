Colégio Exato: mantenedor garante que ofereceu alternativas de transferência de alunos

Mantenedor do colégio Exato, Marcelo Ferreira confirmou, à Redação Integrada de O Liberal, o fechamento da unidade localizada no bairro de Nazaré. No entanto, garantiu que os alunos vão ser remanejados para outros colégios e afirmou que nenhum professor foi demitido por aplicativos de mensagens, como apontaram relatos de professores. Em entrevista na manhã desta quinta-feira (11), ele atribuiu o fechamento daquela unidade, que funcionava há seis anos na avenida Nazaré, ao alto custo de aluguel, ao fim de uma parceria com uma faculdade particular. E ainda, a um índice de 40% de inadimplência.

Segundo Marcelo Ferreira, a ideia era fechar o colégio em junho. “Foi feita uma reunião com os professores de que nós iríamos fechar em junho. Mas, por culpa de alguns pais que fizeram uma reunião inesperada aqui, ontem (quarta-feira), fizeram uma confusão e botaram no grupo dos professores para eles não virem hoje (quinta-feira) e os professores disseram que não viriam hoje”, disse. São 38 professores.

“E aí dessa forma a gente resolveu fechar de imediato”, afirmou. Nesta quinta-feira (11), começou a transferência dos 145 alunos para outras escolas, como a unidade Sacramenta e o Colégio Premium. “Só queria que ficasse bem destacado que nenhum professor foi demitido. Imagina por mensagem”, afirmou. “Eu sou mantenedor de outras unidades que e isso (falar em demissão de professor e por mensagem) também fica feio, achando que isso pode acontecer nas outras unidades. É fato isolado que aconteceu aqui. O custo elevado é dessa unidade, as outras estão todas normais”, garantiu.

Os professores também serão remanejados, garantiu o empresário, observando que a maioria dos professores também leciona nas outras unidades. Os professores só seriam transferidos em junho. “Só que as coisas foram acontecendo e os ânimos foram se exaltando. Hoje estamos entregando as transferências eles estão indo pra eh sendo transferida para unidade da Sacramenta. Estão sendo transferidos para a escola Colibri Belém. Então sendo transferido para o Colégio Premium estão sendo transferidos para o Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não haverá nenhum prejuízo para os alunos.

“Os colégios que nós estamos adotando para eles procurarem usam o mesmo material e mesmo método de ensino nosso daqui, para não ter prejuízo nenhum”, disse. Funcionava da educação infantil ao ensino médio, de 4 aos 17 anos. Oficialmente, vai fechar no final de junho.