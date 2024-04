CNH Pai D'Égua: inscritos podem entrar com recurso para contestar existência de vínculo empregatício

Inscritos no programa CNH Pai D'Égua podem apresentar recurso para manifestar discordância da existência ou não de vínculo empregatício. Os interessados têm até a próxima sexta-feira (26) para realizar a manifestação, visando uma nova análise do caso.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informa que a contestação deve ser feito via e-mail, no endereço cnhpd.recurso@detran.pa.gov.br. No corpo do e-mail deve-se inserir nome completo e CPF, além de apresentar os motivos e documentos que comprovem a discordância.

O recurso é válido para inscritos da Região Metropolitana, Abaetetuba, Capanema, Marajó, Paragominas, Tucuruí e Marajó.

CHN Pai D'égua

O Programa Social CHN Pai D'égua é uma iniciativa do Governo do Pará, coordenado pelo Detran, que garante a emissão de CNH totalmente gratuita a pessoas de baixa renda. Em Belém, dos 20 mil classificados, 10.361 vagas foram preenchidas por mulheres (51,8%) e 9.639 por homens (48,2%). Deste total, 719 são pessoas com deficiência (PcDs).