Círio Solidário oferece serviços gratuitos à comunidade da Paróquia São Judas Tadeu, na Condor

A Paróquia São Judas Tadeu realiza a mais nova edição do Círio Solidário. O evento da região episcopal Sant'Ana, ocorre na sede paroquial, localizada na avenida Alcindo Cacela, no bairro da Condor, em Belém, das 8h até às 13h do próximo sábado (02).

A iniciativa oferece serviços gratuitos à comunidade, além de atendimentos voltados à saúde e emissão de documentação. Os interessados em receber atendimentos devem comparecer às 7h para a distribuição de senhas, que irá ocorrer antes da abertura do Círio Solidário. O pároco Rafael Brito, da coordenação da programação, afirma que o evento é importante para a comunidade da igreja, já que o local foi recém elevado à Santuário Arquidiocesano.

VEJA MAIS:

"A ação permite que as pessoas tenham oportunidade e facilidade para obter alguns serviços. É uma forma também de preparação para o Círio de Nazaré e de aproximar as pessoas para a grande manifestação do mês de outubro. Isso envolve a nossa comunidade e valoriza mais a devoção do povo, além de aproximar pessoas que não são da igreja para conhecer o Santuário", detalha o pároco.

Entre os serviços, serão promovidas ações de saúde, consultas médicas, emissão de documentos e procedimentos estéticos. Esta é a 6° edição do evento criado pela Diretoria de Festa de Nazaré, que já ofertou diversos serviços gratuitos para a população, como atendimento médico, jurídico, odontológico, emissão de documentos, entre outros.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador de Atualidades)