Círio do Conjunto Catalina percorre as ruas do Mangueirão neste sábado (4); conheça a procissão

No primeiro sábado de outubro, uma manifestação religiosa percorre as ruas do Conjunto Catalina, no bairro Mangueirão. Com corda, carro dos anjos, promesseiros e várias homenagens ao longo do trajeto, o Círio do Conjunto Catalina surgiu no ano de 2024, como forma de incluir os devotos que não podem ir ao Círio de Nazaré, maior manifestação católica do Brasil. A segunda edição da programação será realizada neste sábado (4), com início às 17h.

A procissão leva fé e devoção às ruas do Conjunto. Com o tema “Maria, Mãe da esperança” e o lema “Peregrinantes com Maria, a Rainha de toda a criação”, a procissão terá a saída da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré em uma berlinda ornamentada por paroquianos e devotos da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, que organiza a manifestação religiosa.

Evangelização

A primeira edição do Círio do Conjunto Catalina surge com a chegada do padre Ranielson Cardoso. “O Círio nasce com a minha chegada na Paróquia. Era um padre novo, mas com desejo de evangelizar. Foi então que algo me falou ao coração, na verdade era Nossa Senhora de Nazaré querendo esse desejo, para levar todos a seu Filho”, diz o pároco.

“Então, em uma manhã no grupo dos padres, um sacerdote pergunta se alguém queria uma berlinda que precisava de algumas reformas. Foi então que veio a inspiração de criar o primeiro Círio e assim aconteceu. Foi uma bela festa”, relembra.

Além da procissão, a programação deste ano conta com a realização da Santa Missa, com o celebrante Dom Teodoro, Bispo do município de Ponta de Pedras, localizado na Ilha do Marajó. Depois, haverá o Magnifshow - cantando com Maria, show com a banda Cântico #3 e venda de comidas. A novidade deste ano é o manto de Nossa Senhora, que foi doado por uma família da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus.

“Acredito que ao trazer essa grande expressão de fé para a comunidade, isso fortifica cada vez mais a vida de oração e fraternidade de todos. Também é um meio para aqueles que não podem estar na grande festa maior que é o Círio de Nazaré, contudo, tendo esta pequena homenagem no nosso bairro, isso acalenta o coração daqueles que não podem se fazer presentes”, finaliza o padre.

Confira a programação

Sábado (4)

17h - Grande Procissão do Círio do Conjunto Catalina

19h - Missa da chegada do Círio na Matriz do Conjunto

20h - "Magnifshow" com apresentação artística e vendas de comidas.

Serviço

Catalina celebra 2° Círio em honra a Nossa Senhora de Nazaré.

Data: 4/10

Hora: das 17h às 20h

Local: Conjunto Catalina - Bairro do Mangueirão - Belém/Pa

Contatos: Paróquia Coração Eucarístico de Jesus - (91) 99311-7486 (secretaria)

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades