Círio 2023: Arraial de Nazaré encerra as atividades do ano neste domingo (26)

O próximo domingo (26) será o último dia de atividades do Arraial de Nazaré, instalado no estacionamento da Basílica Santuário, em Belém. Em funcionamento desde o final do mês de setembro, o tradicional Parque ITA não teve a mesma movimentação de anos anteriores, como explicou o gerente do empreendimento, Geraldo Costa.

“No ano passado, até que tivemos um movimento mais satisfatório. Uma margem de lucro melhor que deste ano de 2023. Mas estamos trabalhando ainda. Última semana, muita chuva...”, avaliou. “Desmontamos dois brinquedos para irmos embora, para adiantar a nossa viagem. Ano que vem estaremos de volta. Mas, de fato, o movimento não foi tão bom como no ano passado”, repetiu.

E para quem pretende aproveitar esta última semana, a boa notícia é que, tradicionalmente, os ingressos estarão mais em conta. Na promoção, um ingresso custa R$ 15 e quatro​ saem por R$ 50.