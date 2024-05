Famílias aproveitam Dia das Mães com atividade física no Parque do Utinga, em Belém

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, é o ambiente ideal para quem quer aproveitar a natureza e praticar atividades físicas. E foi justamente nesse lugar que Renata Silva, de 36 anos, e Ana Montalvão, 11 anos, mãe e filha, escolheram passar o domingo (12/05), Dia das Mães. A unidade de conservação possui biodiversidade extensa com florestas de terra firme, floresta secundária e igapó ao redor de seus grandes mananciais. Outras famílias aproveitaram o dia para passear e curtir a manhã.

Renata conta que sempre que pode, costuma levar a filha para praticar atividades esportivas, como passeios de bicicleta e caminhada. Ela acha fundamental separar, ao menos uma vez na semana, um dia para ter momentos como esse ao lado de Ana. Para Renata, além de agregar as questões da atividade física e da saúde, elas conseguem fortalecer o vínculo entre mãe e filha.

“Como em Belém chove todos os dias, nós fazemos algumas programações em casa. Também gostamos de explorar o máximo possível esses espaços públicos da cidade, como o Parque do Utinga. Praça da República, Praça da Batista Campos, passeios nas ilhas também são lugares que gostamos de ir. Procuramos sempre aproveitar a natureza, conexão e espaços públicos”, disse Renata.

Famílias aproveitaram o domingo para curtir no parque (Igor Mota / O Liberal)

A filha diz que a sua mãe é a melhor companhia e parceira para essas atividades. “Ela é uma mãe que sempre me deu muito apoio, sempre me ajudou nos estudos, e, sempre quando ela pode, me traz para o Parque do Utinga. Nós costumamos a ir em outros lugares também, mas aqui é o mais perto da nossa casa”, comentou Ana, que reside com a mãe no bairro de Batista Campos.

Para Renata, momentos como essa, de aproximação com a natureza, são essenciais para o caráter da sua filha, porque, segundo a mãe, “hoje em dia, a gente tem uma estrutura social em que as crianças ficam muito tempo em ambientes como apartamentos, extremamente fechados, ou nos celulares, computadores e redes sociais. E, ao sair dessa esfera, é possível ampliar os horizontes da criança, se conectando com coisas naturais, ou seja, faz com que eles também tenham essa sensação de bem-estar”.



Parque do Utinga



O Parque Estadual do Utinga (PEUt) é uma Unidade de Conservação Estadual criada com o objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, estimular a realização de pesquisas científicas e, além disso, incentivar o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, incluindo o turismo ecológico.

Durante a semana, o parque abre das 6h às 17h, exceto às terças-feiras, onde é fechado para manutenção interna. Com entrada gratuita, somente alguns serviços são pagos, como as trilhas guiadas, atividades esportivas como rapel e tirolesa, além da taxa do estacionamento.