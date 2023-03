Centro Espírita realiza ‘Manhã Alegre’ neste domingo em Belém

Trazer a comunidade para perto e ampará-la é uma das principais finalidades do projeto “Manhã Alegre”, promovido pelo Centro Espírita Raio de Sol, localizado na avenida Independência, bairro do Cabanagem, em Belém. A ação que será realizada das 8h às 12h, na sede do centro, contará com atividades lúdicas e recreativas destinadas a crianças e jovens.

Ainda na ação, os participantes poderão contar com uma oficina de tecnologia. Além da recreação e espaço com brinquedos para as crianças. Haverá ainda cortes de cabelo e lanches. Segundo a diretora de assistência ás famílias do centro, Rosimar Teixeira, a principal missão da iniciativa é trazer a comunidade da redondeza para perto do centro.

“Nós temos um projeto chamado: ‘Família, a guardiã da humanidade na Terra’, em que nosso propósito é atender as crianças, jovens, meninas e mulheres gravidas para que possamos ampará-los na educação, orientação psicológica. E, acima de tudo, angariar fundos para que a gente possa dar para esses jovens uma cesta básica ao final de cada vez, por isso buscamos esse apadrinhamento”, explicou a diretora.

Agende-se

“Manhã Alegre” do Centro Espírita Raio de Sol

Data: 19/03 (domingo)

Horário: das 8h às 12h

Local: avenida Independência, nº 66, bairro do Cabanagem, em Belém