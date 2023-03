Igreja e paróquia realizam ação social neste final de semana na Grande Belém

Uma ação social levará serviços gratuitos aos moradores do entorno da Paróquia Santo Antônio de Pádua, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, neste sábado (18). O mutirão de serviços será das 8h30 às 11h30. Entre os serviços, haverá emissão de documentos, além de um espaço de lazer voltado para as crianças.

O público contará, ainda, com atendimentos de saúde, distribuídos em consultas com clínico geral e pediatria. Haverá também a realização de testes de glicemia capilar e aferição de pressão arterial; orientação jurídica; corte de cabelo; e design de sobrancelhas.

"Manhã Alegre"

Já no domingo (19), o Centro Espírita Raio de Luz promoverá a ação “Manhã Alegre”, com atividades lúdicas e recreativas destinada a crianças e jovens. Será das 8h às 12h, na sede do centro, localizado na avenida Independência, bairro do Cabanagem, em Belém.

Haverá oficina de tecnologia aos jovens, além de recreação e espaço com brinquedos para as crianças. Além disso, os presentes poderão contar com uma ação de corte de cabelo, além de desfrutar de um lanche que será servido durante a programação.

Serviço

Ação social - Paróquia Santo Antônio de Pádua

Data: 14/03 (sábado)

Horário: das 8h30 às 11h30

Local: na Paróquia Santo Antônio de Pádua, localizada na rodovia Mário Covas, bairro do Coqueiro

Manhã Alegre

Data: 19/03 (domingo)

Horário: das 8h às 12h

Local: avenida Independência, nº 66, bairro do Cabanagem, em Belém

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)