Centro comercial de Belém registra movimentação intensa nas vésperas do Dia das Mães

O Dia das Mães é considerado um dos maiores eventos capaz de movimentar o comércio e a economia no Brasil. Em Belém, não é diferente. A movimentação no centro comercial da capital paraense neste sábado (13), foi bastante intensa. É consideravelmente maior do que o ano passado, por meio da percepção dos próprios lojistas.

Segundo a lojista Suelem Santos, do ramo de moda fitness, a procura por esse tipo de vestuário aumentou bastante esse ano, em relação a 2022. “As mamães estão cada vez mais fitness e isso é maravilhoso. Não só pela qualidade de vida, mas principalmente para quem trabalha com esse ramo”, explicou. Ainda de acordo com a lojista, é perceptível o aumento das vendas e a procura pelas roupas de academia em 2023.

O vendedor, Marcos André, que trabalho com calçados também concordou que as vendas neste ano aumentaram. “Os preços deram uma leve subida mas mesmo assim, a procura foi muito alta nesses últimos dias. Nossa expectativa é que seja ainda maior até o final do dia”, destacou.

Acostumadas a ter momentos juntas, Ivana e Rayca Rios, respectivamente mãe e filha, aproveitaram o sábado para fazer compras juntas. Rayca não poupou afetos para sua mãe. “É sempre incrível ter momentos assim ao lado dela, coisas simples como escolher roupas novas se tornam mais especiais”, confessou.

Para os comerciantes, o Dia das Mães é considerado a segunda melhor época para o setor. A previsão da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Pará (Fecomércio-PA) é que o volume de vendas tenha crescimento de 8% a 10% neste ano em relação a 2022.