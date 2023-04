Centrais sindicais antecipam a celebração do 1º de maio com ato-show na Praça da República

As centrais sindicais se reuniram na Praça da República, em Belém, neste domingo, 30, em um ato-show alusivo ao feriado do Dia do Trabalhador, que transcorre na próxima segunda-feira, 1º de maio. Participaram do evento lideranças políticas, sindicais e de movimentos sociais. O evento contou com a parceria da Prefeitura de Belém, que promoveu uma ação cidadã com a oferta de serviços públicos, tais como vacinação e emissão de carteiras de meia-passagem e gratuidade no transporte público, entre outros.

“Além de celebrar o Dia do Trabalhador, estamos antecipando a comemoração do novo valor do salário mínimo (R$ 1.320) que será anunciado amanhã (1º de maio) pelo presidente Lula”, disse a presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Pará, Euci Ana da Costa. O evento também contou com representantes da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Força Sindical, Nova Centra Sindical dos Trabalhadores (NCST) e Pública Central do Servidor.

É grande a expectativa das lideranças sindicais sobre o governo Lula quanto à retomada dos direitos suprimidos pelos governos Temer e Bolsonaro com as reformas trabalhista e previdenciária. “Tivemos um período de ataque brutal à proteção social e aos direitos dos trabalhadores. Hoje, entramos em um novo patamar de valorização”, declara o presidente da CTB no estado, Cleber Rezende. “O governo Lula é a nossa esperança, ele foi sindicalista e o Pará contribuiu muito para a eleição e posse dele”, completou, o dirigente da NCST, Marivaldo Silva.

Dirigentes sindicais se reuniram no local. (Carmem Helena/ O Liberal)

O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, falou ao público do evento sobre a parceria que o governo municipal ganhou no governo federal com a eleilçao de Lula, que está retomando importantes políticas para a população, como os programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos, entre outros. "Antes, sofríamos boicote do governo federal. Agora, essa parceria será necessária para superar as dificuldades do município", destacou,

Entre a demais bandeiras de luta das centrais sindicais por ocasião do 1º de maio de 2023 estão a redução dos impostos e juros, o combate à violência contra a mulher, a revogação do ensino médio e a defesa dos territórios com o fim dos despejos de reintegração de posse no campo.

No palco do evento, instalado ao lado do Teatro Experimental Waldemar Henrique, artistas como o cantor Lucyan Costa e o Arraial do Pavulagem se revezaram entre as falas de lideranças sindicais e políticas.

Ação Cidadã

Na Praça da República também foram oferecidos serviços à população, das 9h às 13h. Um dos serviços mais procurados foi o de vacinação. A bancária Nilma Bahia, de 57 anos, moradora do bairro da Campina, foi ao local se vacinar: “Tomei a vacina bivalente contra a Covid-10 e contra a gripe. Tem fila, mas levei 20 minutos, foi rápido”, contou. Já o auxiliar administrativo Jonatas Neves, de 35 anos, também tomou a bivalente: “Eu tinha parado na 3ª dose. É uma doença nova, a gente não sabe o que pode acontecer, é melhor estar imunizado”.

Pessoas fizeram fila para se vacinar. (Carmem Helena/ O Liberal)

A gerente da Central de Vacinas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Jurema Silva, disse que a expectativa era vacinar 600 pessoas no local. Também foram realizados na praça os serviços de vacinação de animais domésticos, cadastro para a castração, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientação nutricional, distribuição de preservativos e autoteste de HIV,

A Superintendência Executiva de Mobilização Urbana de Belém (Semob) realizou a emissão de passe sênior, meia-passagem, credencial de estacionamento e passe especial, além de atividades de educação para o trânsito.

Outros serviços ofertados por órgãos como as secretarias municipais de Economia e Administração (Secon) e (Semad) e pelo Banco do Povo, foram a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, cadastro do Sistema Nacional de Emprego (Sine), informações sobre Seguro-Desemprego, intermediação de mão de obra, cursos e informações sobre processos administrativos para servidores municipais, venda de produtos das alunas do programa de qualificação profissional Donas de Si e do artesanato produzido por servidores públicos, entre outros.