Censo 2022: mulheres são maioria no Pará pela primeira vez; veja os números

O Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (27), aponta que as mulheres são maioria no Pará pela primeira vez. O Estado tem uma população de 8,1 milhões de pessoas, e apresentou um crescimento de 7,1% entre 2010 e 2022.

Em 2010, o censo revelou que o Estado tinha 62,6 mil homens a mais que mulheres. Agora, as estatísticas da coleta apontam o contrário. O índice de razão de sexo, que leva em consideração o número de homens em relação ao de mulheres, também diminuiu no Estado. Naquele ano, o índice era 101,7 homens para cada 100 mulheres e agora, doze anos depois, o número diminuiu para 99,6 homens a cada 100 mulheres.

De acordo com o levantamento, a população do Pará é de 8.121.025 pessoas, sendo 4.068.751 mulheres, representando 50,1% da população; e 4.052.274 homens, sendo 49,9% dos residentes.

Ao nível nacional, as mulheres também são maioria pela primeira vez na história. O país tem uma população residente de 203.080.756 pessoas, sendo 104.548.325 (51,5%) mulheres e 98.532.431 (48,5%) homens. O que significa que existem 6.015.894 de mulheres a mais relação ao número de homens.

O IBGE avalia que o envelhecimento da população é um dos principais fatores que contribuíram para essa mudança. As mulheres, em média, vivem mais que os homens, o que faz com que a população feminina aumente em relação à masculina ao longo do tempo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)