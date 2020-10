Cemitérios de Belém recebem limpeza para o Dia de Finados

Foi iniciada a limpeza nos cemitérios públicos de Belém para o Dia de Finados, que ocorre no dia 2 de novembro. A limpeza começou na última terça-feira (20), de acordo com a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan).

O primeiro cemitério a receber o serviço foi o Santa Izabel, localizado no bairro do Guamá. Cem agentes estão trabalhando no maior cemitério público da capital.

Até o Dia de Finados todos os cemitérios públicos receberão serviços de capinação, roçagem, varrição e lavagem.