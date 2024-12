Ceia vegana para o réveillon é opção saborosa, saudável e diversificada

A culinária vegana se tornou um estilo de vida cada vez mais popular e ganha destaque especial nas celebrações do fim de ano. Para o réveillon, desmistificando muitos pensamentos, essa gastronomia prova ser cada vez mais saborosa e diversificada, com pratos inovadores e sofisticados, utilizando ingredientes como leguminosas, grãos, frutas, legumes e uma infinidade de especiarias. A chef Petra Marron, especialista em comida vegana, lista os benefícios da culinária que exclui qualquer produto de origem animal e destaca opções saudáveis e deliciosas para a ceia de virada de ano.

Chef Petra Marron ao lado dos pratos veganos preparados por ela. (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O crescimento da escolha por comida vegana envolve questões éticas, de saúde e ambientais. Segundo a chef Petra Marron, essa preparação mais saudável também é criativa e versátil, pois muitos alimentos, com o tempero certo, oferecem um sabor semelhante à comida de origem animal. Segundo ela, quem se volta a essa culinária percebe que é possível explorar as infinitas possibilidades desse universo gastronômico.

“Uma coisa que a gente faz bastante na culinária à base de plantas é trazer a memória do paladar. Temos um prato de lentilha recheado com uma farofa de tofu. No lugar do queijo, a gente está trazendo essa versão. A substituição não significa abdicar do sabor, mas sim explorar novas texturas e combinações, provando que a cozinha vegana é capaz de proporcionar experiências gastronômicas completas e satisfatórias. Por exemplo, quando fazemos carne de soja de panela, também usamos páprica defumada, batata, cenoura e outros ingredientes que geralmente são utilizados para preparar a carne. Assim fica um sabor muito parecido”, explica. Essa técnica permite criar pratos veganos que remetem aos clássicos da culinária tradicional, sem abrir mão dos benefícios dos alimentos de origem vegetal.

Comidas veganas preparadas para o réveillon. (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A culinária vegana vai muito além de saladas e sanduíches. É possível encontrar desde hambúrgueres suculentos e pizzas irresistíveis até sobremesas deliciosas como bolos, tortas e pudins. A chave está em saber combinar os ingredientes certos e utilizar técnicas culinárias que realcem os sabores naturais dos alimentos. Para a ceia do réveillon, a Chefe destaca como os pratos veganos são inclusivos e podem ser servidos a todas as pessoas, até mesmo quem possui algum tipo de restrição alimentar.

“Quando falamos de alimentos veganos, não se trata só de um alimento produzido para pessoas que fizeram essa escolha de vida. Mas sim para todas aquelas pessoas que, de alguma forma, se identificam com o consumo mais consciente e mais sustentável. Algumas pessoas, que não se alimentam de certas comidas, também querem participar das ceias nas festas de fim de ano. Então esses alimentos de origem animal são perfeitos para fazer trocas e substituições mais saudáveis. A cozinha vegana oferece opções deliciosas para todos os paladares. É importante ter o prato para o vegano na celebração de fim de ano porque nós, como pessoas que consomem esse tipo de produto, não queremos ficar excluídos dessas comemorações. Queremos estar com a nossa família e integrar esse ritual que a comida acaba abrangendo. É fundamental ter opções para pessoas veganas, para pessoas com intolerância, pois todos merecem celebrar”, destaca Petra Marron.

Petra Marron mostrando um dos pratos veganos preparados por ela. (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Proprietária de um estabelecimento voltado à cozinha vegana, a Chefe Petra Marrom dá dicas de pratos fáceis e saborosos para a ceia de réveillon.

“Entre as opções estão o lombo de lentilha recheado, o arroz com lentilha, o tomate recheado com jaca e também o pavê de banana com leite de castanha de caju. É muito fácil deixar um vegetal bem preparado, bem bonito, com um aspecto muito apetitoso. Além disso, não é difícil de serem feitos. Quem quer consumir esses pratos ou fazer em casa deve pesquisar por receitas veganas na internet, pois essa culinária está crescendo e cada vez mais pessoas dão dicas sobre como fazer a troca dos alimentos para opções veganas. No perfil do ‘Verde e Rosa’, minha padaria vegana, também há muitas dicas para quem quer aderir ao hábito e fazer receitas deliciosas”, finaliza Petra Marron.

Comidas veganas conquistam cada vez mais os paladares. (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)