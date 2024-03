Cartório passa a funcionar nos sábados no Hospital Abelardo Santos

O funcionamento do cartório no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém, passa a ter o serviço ampliando - funcionando, agora, aos sábados. A novidade foi divulgada nesta quinta-feira, 21, data em que se celebra o Dia Mundial da Infância. O registro de recém-nascidos na unidade é totalmente gratuito.

Agora, o funcionamento do cartório passa a ser de segunda-feira a sábado, das 8h30 às 17h. Antes, o serviço não funcionava aos finais de semana. Localizado no 1º andar do bloco D da unidade, o registro é totalmente gratuito.

A professora Brenda Almeida, de 34 anos, saiu da maternidade da unidade com o seu bebê registrado. “No documento consta todas as informações sobre ele, e até o número de CPF e a tipagem sanguínea dele. Muito bom, já saí do hospital com a certidão do Arthur em mãos”, elogiou.

A advogada da unidade, Jessica Rocha, explica que as gestantes devem ter bom atendimento médico na rede pública de saúde e, depois de dar à luz, têm direito às condições adequadas para a amamentação e a garantia da documentação do bebê gratuita. E para atender as obrigatoriedades, o Hospital implantou um Cartório de Registro Civil.

Os pais são informados pela equipe da obstetrícia sobre a emissão da primeira via do documento, logo após o nascimento do bebê. O atendimento é exclusivo aos recém-nascidos que vieram ao mundo no HRAS.

Para fazer o registro é necessário a documentação dos pais (RG, CPF, Comprovante de Residência e Certidão de Nascimento ou Casamento) e a Declaração de Nascido Vivo (DNV) do bebê.

