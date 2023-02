Carros alegóricos deixados nas ruas atrapalham o trânsito e causam transtornos em Belém

Os carros alegóricos deixados no meio de ruas e calçadas de Belém, após o desfile das escolas de samba na Aldeia Amazônica, bairro da Pedreira, atrapalharam o trânsito nesta segunda-feira (13). As estruturas de ferro, com partes de alegorias, foram deixadas na avenida Pedro Miranda e se tornaram motivos de reclamação da população que relata ser um problema recorrente na área após o carnaval.

Moradores e comerciantes da área ao redor da Aldeia Amazônia, onde ocorre os desfiles todos os anos, relatam que várias ruas ficam obstruídas com os carros alegóricos e partes de fantasias deixadas pelas escolas de samba. Marcio Chagas, de 51 anos, conta que trabalha na Pedro Miranda há cerca de 15 anos e sempre presenciou a situação. Segundo ele, os comerciantes ainda ficam com prejuízos enormes.

“Todos os anos eles abandonam esses carros aqui. E tem vezes que é pior, fica tudo jogado aí nas outras ruas. Às vezes esses carros passam meses, até a prefeitura vir tirar eles daqui. Mas geralmente são os próprios moradores que cortam e levam os ferros para usar em alguma coisa, sucata ou reciclar. As pessoas reclamam das sucatas que ficam aí na rua, mas eles (escolas de samba) jogam os carros aí e o poder público não se importa. Sem falar que eles fecham a rua e não dá para vender nossas coisas. Ficamos no prejuízo”, afirma o vendedor.

Edvaldo Souza, de 60 anos, presta serviços para moradores da área próxima ao local onde os carros alegóricos estão. Segundo ele, os pedestres ficam impedidos de transitar de maneira segura devido o material ocupar as calçadas.

“Essa situação é muito ruim e ainda atrapalha o ir e vir das pessoas, eu sei disso porque também sempre morei nesse pedaço. A gente tem que ficar cobrando para virem tirar. Algumas escolas ainda tiram logo, outras passam meses. Só não fica tanto lixo porque as pessoas vêm tirar para levar para reciclar, mas os carros grandes que é a questão. Os moradores que vivem aqui ao redor reclamam bastante”, diz.

Partes de carros alegóricos obstruindo a Pedro Miranda (Reprodução: Ivan Duarte / O Liberal)

A redação de OLiberal.com aguarda a nota da Prefeitura de Belém com esclarecimento sobre a situação dos carros alegóricos nas ruas próximas a Aldeia Cabana, na Pedreira.