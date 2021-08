Carreata celebra Santa Maria de Belém pelas ruas da Cidade Velha

Para divulgar a Festividade de Santa Maria de Belém, que será realizada entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro, a diretoria do evento promoveu uma grande carreata na manhã deste domingo (22), percorrendo as ruas e as igrejas da capital paraense com a imagem peregrina da padroeira da cidade. A Guarda Municipal deu apoio logístico.

Por volta das 8h30, os fiéis saíram da Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha, para as Paróquias de Santa Terezinha e Santa Luzia, ambas no Jurunas, e Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Cidade Velha. Em seguida, o grupo retornou à Catedral Metropolitana, onde a programação foi encerrada, por volta das 10h. Entre 20 e 30 carros acompanharam.

A movimentação dos fiéis marca o início da festividade em louvor à padroeira da capital. Neste ano o tema é “Maria de Belém, mãe de Deus e nossa”. Segundo o coordenador da celebração, Álvaro Rodrigues, a carreata já faz parte da festa e vários eventos são realizados antes e depois dela, como pedais e peregrinações.

Na noite deste domingo, por exemplo, está prevista uma nova mobilização que levará a imagem peregrina até a Paróquia de São Judas Tadeu, na Cremação.

Padroeira de Belém

“O objetivo da carreata é anunciar a nossa Festividade. Todos os anos fazemos, mas, no ano passado não foi possível, por conta da pandemia. Agora voltamos e estamos levando a imagem peregrina pelas ruas, para dizer que estamos para iniciar a sua festa e convidando todos a participar deste momento, onde celebramos a padroeira da cidade, da Arquidiocese de Belém. Muitas pessoas confundem e acham que a padroeira é Nossa Senhora de Nazaré, mas ela é do Estado. A de Belém é a Santa Maria. O nome da cidade antes era Santa Maria de Belém, tem lei municipal que reconhece isso”, explica o cônego Roberto Cavalli, Cura da Catedral e presidente da Festividade.

O evento, marcado para começar nesta quinta-feira (26) e encerrar em 1º de setembro, dia da padroeira de Belém, contará com extensa programação. Presencialmente, serão feitos terços e novenas, missas sempre às 19h, na Catedral Metropolitana, além de um arraial, na Praça Frei Brandão, que terá a possibilidade de delivery e drive-thru, para quem não quiser parar, e uma praça de alimentação, seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19. Já no meio digital, todos os dias será realizada uma live musical com músicos regionais.