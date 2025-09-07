Caribeña e o Baiúca Bar promovem campanha solidária em apoio a cães e gatos abandonados, em Belém

A Cerveja Caribeña e o Baiúca Bar estão realizando a segunda edição da campanha de apoio a cães e gatos abandonados em Belém. A ação, que segue até o dia 21 deste mês, acontece no Baiúca Bar, localizado na rua Bernal do Couto, nº 452, no bairro do Umarizal, e oferece promoções e brindes exclusivos para quem quiser beber e ajudar.

Desde 22 de agosto, a promoção oferece duas garrafas de 600ml da Cerveja Caribeña por R$ 10. Parte do valor arrecadado é destinada a abrigos que atuam na proteção animal. Nesta edição, três instituições serão beneficiadas: o Peludinhos, da Universidade Federal do Pará (UFPA), o Aufamily e o Abrigo da Dona Dilma, localizado em Outeiro.

“O valor arrecadado com a promoção vai ser revertido em ração, escolhida pelos próprios abrigos. Além disso, dentro do bar existem QR Codes com o pix de cada um deles, permitindo que os clientes façam doações diretas”, explicou o gerente do Baiúca Bar, Gabriel Ferreira.

Além da cerveja, quem compra três promoções, o equivalente a seis garrafas por R$ 30, ganha um boton colecionável da campanha. Também é possível adquirir o botão por R$ 6 ou um copo personalizado por R$ 20, valores igualmente revertidos aos abrigos.

Para Gabriel, a iniciativa vai além de uma simples ação promocional. “É uma causa pertinente, extremamente importante na sociedade, que ajuda aqueles que não podem pedir ajuda. Então, eu acho válido beber e ajudar quem precisa”, destacou.

Clientes que já participam da campanha também ressaltaram sua relevância. O designer gráfico Yan Fernando Gomes considera que a ação contribui para manter abrigos que enfrentam dificuldades. “Esses locais não se pagam sozinhos. Tem a manutenção, a alimentação, vacinas, vermífugos e tudo o que os animais precisam. É importante que alguém se mobilize para retirar os animais das ruas”, comentou.

Outro participante, Bernardo Alcântara, contou que sempre busca colaborar com iniciativas ligadas à causa animal. “Independentemente da iniciativa, eu procuro ajudar, principalmente em se tratando de animais, porque eu tenho um gato. Eu gosto de consumir coisas que estão relacionadas a essa proteção”, disse.

Serviço

Local: Baiúca Bar – Rua Bernal do Couto, 452, bairro do Umarizal, Belém

Período: Até 21 de setembro

Promoção: Duas cervejas Caribeña 600ml por R$ 10

Brindes:

• Na compra de 3 promoções (6 cervejas por R$ 30), ganha 1 botão colecionável

• Boton avulso: R$ 6

• Copo personalizado: R$ 20

Destino das doações: Abrigo Peludinhos (UFPA), Aufamily e Abrigo da Dona Dilma (Outeiro)