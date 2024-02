Rainha das Rainhas: candidata do Paysandu, Thaís Malato, é a quarta princesa desta edição

A criação da fantasia de Thaís foi do irmão dela, que abraça a irmã com carinho, logo após o anúncio da conquista do título de quarta princesa. "Eles lapidaram uma pedra inteira e transformaram nesse diamante", disse a jovem referindo-se à fantasia.

Enquanto Thaís recebia os cumprimentos de pessoas da equipe e de amigos próximos, saiu o anúncio da conquista do título de Rainha das Rainhas para a candidata da Assembleia Paraense, Fernanda Costa. Nesse momento, Thaís e o irmão se abraçaram ainda mais forte, gritaram e comemoraram bastante o título de Fernada.

“A Fernanda foi a única pessoa que me acolheu. Eu a amo, eu falei só aceito não ganhar se for pra Fernanda porque eu quero muito que ela ganhe. A gente se conheceu no concurso e aí lá em baixo (nesta noite do concurso), eu falei ‘a gente não pode perder’, e aí ela entendeu. A gente começou a se preparar no ano passado. Eu sou apaixonada pela minha fantasia, ela é o amor da minha vida”, concluiu.