Canais de Belém: muretas quebradas, lixo acumulado e moradores sob risco

Na Cidade de Belém, existem 65 canais destinados ao escoamento de águas, em uma região marcada pela incidência de chuvas e grande quantidade de água. Ocorre que grande parte dessas estruturas necessita ser recuperada de forma urgente, como uma demanda que se arrasta há tempos. Tanto que somente em três canais de grande extensão -- da avenida Cipriano Santos, no bairro de Canudos; da travessa Visconde de Inhaúma, na Pedreira, e no da 3 de Maio, no bairro de Fátima -- , é possível serem observados danos que colocam em risco a integridade das famílias que residem nesses locais.

No Canal da Cipriano Santos, entre a avenida Tucunduba e a passagem Francisco Xavier, há mais de seis meses perdura uma situação que aflige os moradores no perímetro. Uma parte da lateral do canal, com mureta e tudo, desabou, caindo para o interior onde correm as águas. Com isso, abriu-se uma fenda que ocupa a maior parte de uma das laterais do canal.

Canal da Cipriano Santos, em Canudos: retrato da falta de manutenção (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Para identificar essa área de perigo, os moradores sinalizaram o local com pedaços de madeira. Essa iniciativa inclui uma cadeira velha colocada como indicativo do buraco aberto na via pública.

Ainda no Canal da Cipriano Santos, na esquina com a passagem Eduardo, há duas situações graves para os moradores. Não há muretas nos dois lados da divisa do canal com a pista para tráfego de veículos, e para identificar o perigo para quem circula por ali foi colocada uma estrutura de ripas de madeira.

Não bastasse isso, no centro da própria pista do trânsito há cerca de uma semana abriu um buraco profundo. "Estamos esperando que sejam consertados o canal e o buraco", declara Mário Melo Filho, autônomo, que há 50 anos mora naquela perímetro.

Canal da Cipriano Santos, em Canudos: retrato da falta de manutenção (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Pneus servem de mureta de canal

Na área de abrangência do Canal da Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, na esquina com a travessa Humaitá, grande parte da mureta está quebrada. Não faltam monturos de lixo em vários pontos das laterais, e até pneus chegam a ser utilizados como mureta (perto da travessa Humaitá), ainda que se saiba de acumularem água, transformando-se em criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika, Chikungunya e febre amarela urbana.

Canal da Visconde de Inhaúma: pneus como mureta (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Marcelina Carmo da Silva, 67 anos, mora na travessa Humaitá, perto desse canal. "É um risco constante para as pessoas", destaca, mostrando-se desesperançada de que a Prefeitura de Belém vá fazer algo para melhorar a situação dos moradores. "A Prefeitura não faz nada", acrescenta.

Muretas quebradas e fedentina

Na esquina da travessa Mauriti, foi organizado um jardim com plantas colocadas em pneus como vasos e uma placa indicando para não se jogar lixo no local. Contudo, ao lado, no começo de uma as laterais do Canal da Visconde de Inhaúma, há um "espaço" de depósito de lixo e entulho. "O urubu remexe o lixo e aí fica fedendo, uma fedentina só", relatou Júlio César Marques, 41 anos, autônomo, morador da Visconde de Inhaúma.

Lixo, entulho e muretas deterioradas também fazem parte do dia a dia dos moradores do bairro de Fátima, na área do Canal da travessa 3 de Maio. Até um pedaço de cama serve de mureta do canal, dada a falta de manutenção da estrutura, que tem sinais visíveis de que precisa de serviços o mais depressa possível. Aos 64 anos de idade o padeiro Nelson Ferreira é morador antigo no trecho entre a Diogo Moia e a Oliveira Belo.

"A Prefeitura limpa, mas o pessoal vem e joga lixo aqui, quando transborda leva lixo para dentro do canal e a rua também fica inundada", conta Nelson. "Eu penso que se deveria limpar o canal, e as pessoas não jogarem mais lixo", assinala, acrescetando que a falta de mureta e desestruturação do espaço ocorrem há cerca de 20 anos.

Canal deteriorado e lixo na travessa 3 de Maio (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Serviços começarão na segunda (3), anuncia Sesan

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em Nota, que, desde 2021, vem atuando na limpeza e dragagem dos canais de forma recorrente e ininterrupta. "Informa também que serviços de recuperação e manutenção já estão previstos, para iniciarem na próxima segunda-feira, 3, em trechos específicos de canais e galerias da cidade".

"Vale ressaltar que, ainda neste semetre, os canais da Gentil, Cipriano Santos e Teófilo Condurú passarão por obras do Governo Estado em parceria com a Prefeitura de Belém", comunicou a Sesan.