Campanha em Belém beneficia 290 animais de abrigos com doação de ração

Uma ação solidária envolvendo a cervejaria regional Caribeña e o Baiúca Bar, em Belém, está atuando pela causa animal. A campanha, que segue até o dia 8 de junho,vem arrecadando dinheiro para beneficiar 290 animais de dois abrigos de Belém: o Gato de Muro, no bairro da Cidade Velha e o abrigo Dona Dilma, localizado no Distrito de Outeiro.

Nessa primeira fase da campanha, a primeira arrecadação foi doada para o abrigo Gato de Muro, comandado pela protetora Shirley Cartilho, onde vivem 150 animais, entre gatos e cães resgatados, muitos deles vítimas de abandono durante a pandemia.

A protetora de animais fica feliz com a iniciativa, uma vez que ela explica que a luta é diária, pois não é fácil conseguir alimento para os animais todos os dias. “É um custo muito alto que nem eu sei como consigo arcar. É o aluguel da casa, é o alimento e entre outras necessidades”, desabafa Shirley.

Ela pontua também que, como protetora, a maior necessidade, hoje, é ter políticas públicas de assistência animal. “Muitos desses animais chegam até nós muitos casos graves e não temos recursos. Contamos com a solidariedade das pessoas para salvar vidas”, completa a protetora.

Localizado no distrito de Outeiro, o abrigo de animais Dona Dilma resiste com muito esforço e dedicação há mais de 40 anos. A história começou com Ironeide Alcântara, que acolhia cães e gatos em situação de abandono. Após seu falecimento, sua filha Dilma Rego assumiu o trabalho que leva seu nome e, hoje, aos 63 anos, divide a própria casa com cerca de 140 animais, a maioria, gatos.

“Se dedicar aos animais dessa forma é algo que traz muita alegria. A gente fica feliz, principalmente quando consegue tirar um animal da rua, em situação crítica, coloca ele em pé e ainda consegue uma boa família pra ele. Essa é a nossa maior recompensa, é como ganhar na loteria de vez em quando", relata dona Dilma.

Mas nem sempre o final é feliz. "O mais doloroso é ver o descaso, a indiferença das pessoas. Às vezes, o animal chega pra gente tão debilitado que não há mais o que fazer. A gente só cuida e espera o fim, porque não tem mais jeito. Doi muito, porque tudo isso poderia ter sido evitado lá atrás, com um pouco de cuidado e compaixão.”, finaliza a responsável pelo abrigo.

Legenda ()

A dedicação dos voluntários também é parte fundamental do trabalho. “Tenho certeza que eles [os animais] precisam muito mais do que nós, e ainda recebem muito menos. Cada animal resgatado, cuidado e, quando possível, doado, é uma vitória”, afirma Jorgeana Rios, voluntária do abrigo. Ela conta que, atualmente, cuida de mais de oito animais em casa, todos resgatados das ruas.

Sem estrutura formal ou unidades externas, o abrigo funciona exclusivamente na residência da protetora, com o apoio de uma diarista responsável pela limpeza do local. A recente parceria entre a cerveja Caribeña e o Baiuca Bar trouxe visibilidade e alívio para quem enfrenta essa realidade todos os dias.

“Foi uma iniciativa maravilhosa. Além de divulgar o trabalho da dona Dilma, ainda fomos agraciados com o que mais nos falta: comida para os animais”, destaca Jorgeana.

A campanha

A campanha foi idealizada pela sócia-proprietária do Baiúca Bar, Gabriela Veloso, em parceria com a cervejaria Caribeña. Apaixonada por gatos, ela tem 13 em casa, Gabriela conheceu o abrigo ao adotar um dos animais e decidiu agir. “A gente tem ferramentas e uma certa visibilidade. Por que não usar isso para ajudar quem realmente precisa, quem não pode pedir socorro?”, conta.

A cada Caribeña consumida no Baiúca, uma parte do valor é revertida para a causa. Além do combo promocional com brinde colecionável, o bar também comercializa ecobags da campanha, cuja renda é destinada aos abrigos. “Queremos que esse movimento cresça. Você pode estar se divertindo, tomando um drink, e ao mesmo tempo mudando a vida de um animal”, reforça Gabriela.

Para Thales Cardoso, coordenador de marketing da Caribeña, essa é apenas a primeira de muitas ações com impacto social previstas pela marca. “Pensamos em uma campanha que fizesse sentido para as marcas e para a comunidade. A causa pet foi o ponto de partida”, explica. Só na primeira semana, cinco sacas de ração foram entregues aos abrigos.

Interessados em ajudar podem seguir os perfis dos abrigos nas redes sociais e colaborar com doações de qualquer valor, ração, medicamentos, produtos de limpeza ou roupas usadas para os bazares organizados por eles. “A causa animal é de todos que têm empatia. Os animais não falam, não pedem, mas sentem tudo”, conclui Shirley.