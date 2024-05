Campanha de coleta de lixo eletrônico vai a conjunto no bairro do Coqueiro nesta sexta (10/05)

Moradores do bairro do Coqueiro, em Belém, recebem nesta sexta-feira (10/05) uma ação da campanha de coleta de resíduos eletrônicos. O ponto do serviço itinerante vai funcionar no Centro Comunitário do Conjunto Ariri Bolonha, travessa, L 13, Qd 37, de 9h às 14h.

A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância do descarte correto desse tipo de material para evitar danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, já que os componentes eletrônicos contêm substâncias tóxicas que podem contaminar o solo e a água, além de liberar gases nocivos à atmosfera.

A participação na campanha é simples: basta levar o material eletrônico até o ponto de coleta. São exemplos de lixo eletrônico: computadores; tablets; monitores; teclados; impressoras; câmeras fotográficas; aparelhos de som; lâmpadas eletrônicas; televisores; micro-ondas; rádios; telefones; celulares; carregadores; baterias; pilhas; fios.

A ação é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em parceria com o Instituto Descarte Correto e Equatorial Energia.

Belém arrecadou 15 toneladas de lixo eletrônico ano passado

Belém arrecadou 15 toneladas de lixo eletrônico desde o início da ação, sendo 10 toneladas entre abril e dezembro de 2023. Já em 2024, a Semma informou, por meio de nota enviada dia 25 de abril, que 5 toneladas foram arrecadadas até o final do mês de março.

Após a arrecadação, esse material é encaminhado ao Instituto Descarte Correto, que providencia o desmonte dos equipamentos para reutilização dos componentes e reciclagem do material que não pode ser reutilizado.

Como funciona a campanha?

A campanha funciona com um ponto itinerante, instalado em locais de grande concentração de pessoas, e tem percorrido vários bairros da capital. A coleta é realizada às sextas-feiras. Além do ponto itinerante, a campanha mantém dois pontos fixos: um deles fica na praça do Horto Municipal, na rua dos Mundurucus, e o outro é o galpão do Instituto Descarte Correto, na avenida João Paulo II, nº 1134.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)