Campanha 'Maio Laranja' faz alerta sobre prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em Belém

Vários órgãos e entidades se reuniram, neste domingo (21), para uma ação na Praça da República, em Belém, em alusão ao Maio Laranja, campanha de prevenção de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. No local, foram ofertados ao público serviços de vacinação, orientações jurídicas, cadastramento aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), além de atividades para as crianças. Às 11h houve uma caminhada pelo espaço trazendo a mensagem do ato.

A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da Ordem dos Advogados do Pará (OAB/PA), Maria Luiza da Silva Ávila, está por trás da coordenação da ação, e explica que o objetivo é fazer com que a população “desnaturalize a violência psicológica, moral e sexual contra crianças e adolescentes”.

“Essa ação é informativa, orientadora visando essa desnaturalização deste tipo de violência que não é normal. Não é natural que uma criança seja violentada sexualmente por pessoas que são da confiança dela. Hoje estamos disponibilizando serviços de fortalecimento da família", afirma a coordenadora da ação, Maria Luiza da Silva Ávila.

Um dos pontos importantes da ação foi a divulgação do projeto “Eu Me Protejo”, criado para que as crianças com e sem deficiência aprendam que seus corpos são seus e devem ser respeitados. Para Maria, a escolha da praça serviu para ajudar que a informação chegue às pessoas de todas as idades. “A Praça da República é um local emblemático nos domingos, onde as famílias vêm com seus filhos. E é isso que a gente quer. Atingir as famílias”, comenta a presidente.

Saiba como denunciar crimes contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre maus-tratos, violência, ou abusos contra crianças e adolescentes podem ser realizadas por meio do número de telefone 100, por qualquer cidadão. A ligação é gratuita. O serviço funciona para todo o país, todos os dias da semana, das 8 às 22 horas, inclusive nos feriados. Não é preciso identificar-se. As denúncias são recebidas pela central e analisadas por técnicos, sendo transmitidas para os órgãos competentes no máximo em 24 horas.