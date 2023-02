Cachorro atleta pratica canoagem, corrida e outras atividades físicas em Belém

Às vésperas de completar um ano de vida, “Bolt” pratica canoagem e faz corridas. Já participou, inclusive, da Corrida do Círio, no ano passado, fazendo, em pouco mais de uma hora, um percurso de 10 km.

Tudo na companhia do tutor dele, o advogado Diego Dourado, de 35 anos, que é apaixonado por esportes. Bolt é um cachorro atleta, apesar do nome não ter sido inspirado no velocista que ficou famoso no mundo dos esportes.

A canoagem é bem cedo. Por volta das 5 da manhã, os praticantes dessa modalidade esportiva chegam em um clube de canoa no bairro do Guamá, em Belém.

Bolt acompanha Diego e já chega animado. Ele é brincalhão e rapidamente cativa as pessoas. No dia de seu aniversário, em 2022, Diego ganhou Bolt de presente. Aos três meses de idade, ele veio de Atílio Vivácqua, uma cidade do interior do Espírito Santo e, desde então, convive com Diego.

“Ele veio trazendo vida porque, em janeiro do ano passado, eu perdi um cachorro, o Balu. E aí ficou naquele processo de ter ou não ter um novo cachorro. E acabou que Deus presenteou a gente com essa figura aqui, o Bolt, que é um parceiraço. Ele é amado por todos os nossos amigos. É verdadeiramente um cão atleta”, contou.

Diego já o levou até para o treino de crossfit. “É um cão bem amigo e bem dócil. Para onde ele vai é bem querido por todos assim, só transmite amor”, afirmou Diego.

LEIA TAMBÉM:

"Ele é um dos primeiros a acordar lá em casa", diz tutor de Bolt

As atividades físicas são diárias, porque Bolt é um cachorro que demanda muita energia. “Ele é um dos primeiros a acordar lá em casa: cinco e pouco da manhã já tá de pé. E, aí, a gente faz uma corrida com ele ou então pega a bicicleta e ele vai acompanhando ao lado da bicicleta”, disse.

Geralmente, Bolt faz dois passeios por dia: um de manhã cedo e outro à tardinha. Até o final deste ano, Diego pretende levá-lo para uma meia maratona, 21 km, em Belém. "Que é o que eu dou conta de correr. Em casa a gente sempre foi acostumado a fazer atividade física. Meus pais sempre me incentivaram", disse.

“Essa é uma raça inglesa, de pastoreio. E tem energia de sobra. A gente nunca vê esse cachorro cansado. Então é por isso que corre. É atleta. Queria ter o teu pulmão dele para correr mais”, afirmou.

Diego contou que está sempre em contato com a veterinária do Bolt, fazendo exames periódicos. “Ele está com a vacina toda em dia. A alimentação dele é toda regular. Não come nenhuma besteira para ele manter a saúde e, assim, garantir uma qualidade de vida”, disse. Cada atividade demora, em média, mais ou menos uma hora.

Diego afirmou ainda que todas as atividades físicas têm o seu risco. “Por exemplo, a corrida. Tem que estar de olho, ver se ele não está babando, vê se ele não está cansado", afirmou.

"Aí, você reduz. Na canoagem, tem a água. Às vezes, ele fica um pouco assustado e você tem que parar, dar atenção, carinho. Então acho que é muito mais a segurança que o tutor passa para o cachorro. Ele, se sentindo seguro, fica mais tranquilo em qualquer atividade física que fizer”, completou.

Bolt também pratica corrida. Mas o principal desafio ainda está por vir: saltar de paraquedas (Thiago Gomes/O Liberal)

Daqui um ano Bolt deverá saltar de paraquedas

Mas o principal desafio ainda está por vir: saltar de paraquedas. Diego pratica essa modalidade esportiva. A ideia é que o salto ocorra daqui a um ano, mais ou menos, quando Bolt estiver um pouco mais adulto. Ele vai completar um ano de vida no dia 20 deste mês.

“Mais experiência. Já tiver uma fase de treinamento porque não é só chegar e saltar. Exige uma preparação também junto com a veterinária dele, vê se realmente ele tem está em condições, se a saúde dele está boa e aí a gente vai programar esse salto”, afirmou.

Praticar atividades físicas com Bolt é bom para Diego e, também, para o cachorro atleta. “Ah já perdi vários quilos aqui correndo com ele. Ele já acorda bem alegre lá, trazendo muito amor e felicidade lá em casa”, disse.

Mas o nome não foi inspirado em Usain Bolt, o velocista jamaicano multicampeão olímpico e mundial. “A gente estava lá em casa tentando escolher um nome que fosse curto e sonoro. E, entre vários nomes, a minha mãe falou: Bolt. Acabou que combinou com o corredor, pois ele é ágil e atleta também. Enfim, aí ficou assim. É o raio”, disse.

A pelagem de Bolt é branca e preta. E ele é heterocrômico: tem um olho azul e o outro preto. O cachorro atleta também tem Instagram: borderboltcollie

Veterinária enumera benefícios que atividade física traz para o cachorro

A médica veterinária Mara Carreira cuida de Bolt. “O Diego, proprietário do Bolt, tem uma vida atlética bem intensa, e o Bolt o acompanha em todas as atividades desde os três meses de idade”, contou.

Ela contou que toda atividade física traz benefícios, melhora a resistência cardiovascular, aumenta a imunidade, desenvolve e aprimora a musculatura e articulações.

Ainda segundo a veterinária, a raça do Bolt, Border Collie, apresenta características físicas que ajudam no desempenho de exercícios: focinho longo, pernas compridas e peso ideal.

Já as raças braquicefálicas, cães com focinhos curtos, como Shi-Tzu, Pug, Bulldog Francês, entre outros, são cães com menor tolerância à atividade física intensa, e a respiração pode ser prejudicada.

“Claro que mesmo cães como o Bolt necessitam de um acompanhamento veterinário frequente e exames sempre atualizados. No caso dele, esse acompanhamento é feito desde filhote e sempre que há alguma prova de atividade mais intensa, ele passa por uma avaliação para sabermos se ele está apto”, afirmou.

Para cães como o Bolt, diariamente a atividade física pode durar 30 minutos ou mais, depende do nível de adaptação a que o animal já está habituado. “O proprietário que deseja iniciar uma rotina de atividade física mais intensa deve procurar o veterinário e realizar exames para saber se há algum problema que inviabilize os exercícios”, explicou.

Além do acompanhamento da dieta, a prática de exercícios físicos tem se mostrado benéfica para uma vida mais longa e saudável, uma vez que as atividades físicas beneficiam a saúde física e mental dos animais de estimação, prevenindo: obesidade; problemas cardiovasculares; doenças articulares; distúrbios do sono; estresse; agressividade; ansiedade.