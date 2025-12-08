Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Bragança celebra procissão fluvial em honra a São Benedito no rio Caeté

Por volta das 9h30, a imagem do Glorioso São Benedito da Praia chegou ao trapiche municipal, de onde seguiu em traslado até a residência do promesseiro

O Liberal
fonte

Procissão antecede a marujada de São Benedito (Foto: Eduardo Araújo | SECOM Bragança)

Em devoção a São Benedito, Bragança celebrou, nesta segunda-feira (8), a tradicional procissão fluvial no Rio Caeté, que faz parte da programação da Marujada do padroeiro. Por volta das 9h30, a imagem do Glorioso São Benedito da Praia chegou ao trapiche municipal, de onde seguiu em traslado até a residência do promesseiro, que participa da programação e recebe a imagem do santo.

A Comitiva da Praia realizou a travessia na embarcação Geleira Ajuruteua IV, especialmente ornamentada para a ocasião, levando a imagem do santo até o trapiche. Após o desembarque, o padre Raimundo Elias conduziu a imagem até uma plataforma e concedeu a bênção aos fiéis presentes.

Vestidas com saias estampadas, as marujas formaram um cordão de isolamento enquanto a comitiva seguiu em cortejo pelo centro comercial em direção ao bairro Padre Luiz, de acordo com informações do portal Fundação Educadora de Comunicação, de Bragança. 

No local, próximo à Escola Yolanda Chaves, o grupo foi acolhido pela família do sargento Ronaldo, onde permanecerá durante a noite. A peregrinação continua na manhã desta terça-feira.

A programação da festa de São Benedito será aberta no dia 18 de dezembro, às 5h, com o tradicional badalar dos sinos do Santuário, no centro histórico de Bragança. A celebração contará com a dança da marujada no entorno da igreja e um café da manhã comunitário. Em 2024, a festividade — que chega aos seus 227 anos — tem como tema: “São Benedito, peregrino que nos traz a esperança”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bragança

são benedito

procissão fluvial
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

uísque

EXCLUSIVO: O Liberal tem acesso ao exame que comprova contaminação por metanol em Belém

Em entrevista exclusiva a O Liberal, o engenheiro paraense Flávio Acatauassu confirma ter sido vítima de bebida com metanol e denúncia negligência médica

07.12.25 7h53

METANOL

Caso de metanol em Belém: 'Se a dose fosse maior, teríamos o óbito', alerta médico

O caso do engenheiro Flávio Acatauassu expõe o perigo de bebidas adulteradas e mostra como a quantidade ingerida e a intervenção médica evitaram o pior

07.12.25 10h00

METANOL

Supermercado se pronuncia sobre caso de uísque com metanol e engenheiro contaminado em Belém

Neste domingo (7), a rede comunicou as medidas tomadas para investigação da situação

07.12.25 16h18

ENEM 2025

Jovem de 20 anos formado em TI faz Enem para mudar de área: 'Não gostei'

André Felipe Dias já é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas realizou a prova neste domingo (7) buscando uma vaga em Terapia Ocupacional

07.12.25 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda