Bragança celebra procissão fluvial em honra a São Benedito no rio Caeté

Em devoção a São Benedito, Bragança celebrou, nesta segunda-feira (8), a tradicional procissão fluvial no Rio Caeté, que faz parte da programação da Marujada do padroeiro. Por volta das 9h30, a imagem do Glorioso São Benedito da Praia chegou ao trapiche municipal, de onde seguiu em traslado até a residência do promesseiro, que participa da programação e recebe a imagem do santo.

A Comitiva da Praia realizou a travessia na embarcação Geleira Ajuruteua IV, especialmente ornamentada para a ocasião, levando a imagem do santo até o trapiche. Após o desembarque, o padre Raimundo Elias conduziu a imagem até uma plataforma e concedeu a bênção aos fiéis presentes.

Vestidas com saias estampadas, as marujas formaram um cordão de isolamento enquanto a comitiva seguiu em cortejo pelo centro comercial em direção ao bairro Padre Luiz, de acordo com informações do portal Fundação Educadora de Comunicação, de Bragança.

No local, próximo à Escola Yolanda Chaves, o grupo foi acolhido pela família do sargento Ronaldo, onde permanecerá durante a noite. A peregrinação continua na manhã desta terça-feira.

A programação da festa de São Benedito será aberta no dia 18 de dezembro, às 5h, com o tradicional badalar dos sinos do Santuário, no centro histórico de Bragança. A celebração contará com a dança da marujada no entorno da igreja e um café da manhã comunitário. Em 2024, a festividade — que chega aos seus 227 anos — tem como tema: “São Benedito, peregrino que nos traz a esperança”.