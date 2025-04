Bosque Rodrigues Alves terá programação especial no fim de semana

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realiza neste fim de semana (sábado, 26, e domingo, 27 de abril) uma programação especial no Bosque Rodrigues Alves para celebrar quatro datas importantes: o Dia da Conservação do Solo, o Dia Nacional da Botânica, o Dia dos Povos Indígenas e o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído.

O evento tem como foco principal a educação ambiental, mostrando aos visitantes como essas datas estão conectadas com a preservação da natureza e a valorização da biodiversidade amazônica.

Novas moradoras do Bosque

Durante a programação, o público vai conhecer duas novas moradoras do Bosque Rodrigues Alves: uma arara-canindé e uma arara-macau. As aves foram apreendidas pelo Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar e encaminhadas ao Parque Zoobotânico. Agora, passam a integrar o conjunto da fauna do Bosque, reforçando ações de resgate e proteção de animais silvestres.

VEJA MAIS

Atividades para todos os públicos

A programação inclui exposições, oficinas, apresentações culturais e atividades educativas para crianças e adultos. Entre os destaques estão:

Sábado, 26 de abril

Exposição de animais vivos e taxidermizados

Jogo do crânio e pintura facial

Exposição de sementes e frutos do Bosque

Oficina de artes com material botânico

Doação de mudas e plantio simbólico

Apresentação indígena com fala e dança

Oficina de compostagem e coleta seletiva

Jogos educativos e oficinas ambientais

Sorteio de brindes

Maquete "Pet Florestal" sobre a importância da floresta

Exposição sobre o solo (Exposolo) e oficina com tintas naturais

Domingo, 27 de abril

Repetição das principais atividades de sábado, como exposições, oficinas e apresentações indígenas

Destaque para a exposição de sementes da Amazônia