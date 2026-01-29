Bosque Rodrigues Alves terá entrada gratuita neste fim de semana

No fim de semana de 31 de janeiro e 1º de fevereiro o Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia estará com entrada gratuita para todos os visitantes, das 8h às 16h. Portanto, quem quiser visitar o espaço e levar as crianças será uma opção para o final de semana.

Além de oferecer lazer, o Bosque atua como ferramenta de educação ambiental, recebendo escolas para visitas guiadas que promovem o aprendizado sobre a preservação da biodiversidade.

Atualmente, o espaço passa por revitalização externa, que inclui a recuperação de oito pontos de quebra de muro e pintura do entorno, reforçando a segurança e melhorando a aparência do local. As obras estão 70% concluídas. Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), investiu cerca de R$ 250 mil, com recursos provenientes de parcerias privadas, conversão de multas ambientais e contou com trabalho de pessoas privadas de liberdade (PPLs).

O espaço representa um importante patrimônio natural e histórico, preservando a memória e a biodiversidade da região há 142 anos. Com uma área de 15 hectares, o Bosque abriga mais de 10 mil árvores e 435 animais, constituindo-se em um verdadeiro santuário da fauna e flora amazônica.