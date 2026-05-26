Bosque Camillo Vianna recebe ação ambiental em homenagem ao centenário do educador

A programação em homenagem ao centenário de Camillo Martins Vianna comemorado no dia 14 de abril, data de nascimento do ambientalista, terá continuidade em Belém com uma ação de reflorestamento e revitalização ambiental no Bosque Camillo Vianna, localizado na sede da Federação Educacional Infanto Juvenil (FEIJ). A atividade integra a Semana do Meio Ambiente e a agenda do “Junho Verde” na capital paraense.

A programação será marcada pelo plantio simbólico de duas mudas de cumaru, espécie nativa da Amazônia considerada de importância ambiental e cultural. A iniciativa busca ampliar a biodiversidade do bosque, que é um dos fragmentos florestais preservados em área urbana de Belém.

Após o plantio das mudas, serão plantados dez jardins ao redor de árvores adultas cultivadas desde a década de 1970, período em que o bosque começou a ser estruturado. A proposta é reforçar a conservação da área verde e valorizar o espaço ambiental mantido pela instituição.

A ação contará com a participação da presidência e integrantes da FEIJ, além de representantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos e do Meio Ambiente (SOPREN), da Embrapa e convidados.

O evento será realizado na sede da FEIJ, com acesso de convidados e equipes técnicas pela entrada do estacionamento da instituição, na Avenida Governador José Malcher, nº 2246, entre as travessas Três de Maio e Quatorze de Abril.