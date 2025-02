Belém terá o primeiro abrigo municipal para idosos, anuncia Funpapa

O município de Belém receberá o primeiro abrigo municipal para idosos. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (20) pelo presidente da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Arthur Houat, em reunião com a promotora da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos de Belém, Silvia Branches. A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) com 60 anos ou mais - de ambos sexos - terá a capacidade para acolher 50 idosos na capital.

Os debates sobre o assunto têm ocorrido de forma mais incisiva ao longo dos últimos anos, uma vez que é prevista na tipificação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) bem como a crescente necessidade para atender as demandas que o município apresenta com este público. O presidente da Funpapa destacou a importância de promover serviços especializados de cuidados permanentes para a pessoa idosa em Belém e garantiu que não medirá esforços para que a instituição seja implantada.

No encontro, o presidente da fundação se comprometeu em dar celeridade aos trâmites necessários, dentre eles, a readequação da portaria de implantação, o cronograma e a modalidade em que o serviço será executado foram os principais pontos. “Direito é direito. E nós vamos garantir a implantação deste serviço de acolhimento para idosos no município de Belém. É um compromisso nosso. É um compromisso que assumimos com a promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos em situação de vulnerabilidade social”.

Políticas públicas

Atualmente, o município não possui esse serviço. E considerando a importância de aprimorar as políticas públicas voltadas ao atendimento da população idosa, a gestão municipal constituiu um comitê, composto por vários órgãos da rede de garantias de direitos, e coordenado pela Funpapa, para elaborar e executar a implantação do ILPI.

Demanda urgente

Segundo a promotora Silvia Branches, esta demanda é urgente e destaca que o cenário que tínhamos anteriormente permitia vários arranjos quando se tratava dos cuidados com o idoso, como um familiar disponível para o cuidado, ou um vizinho que cuidava, e até mesmo, apresentando situações de cuidados irregulares e que essas situações não refletem a nossa realidade atual.

“Sabemos que o desafio é grande e que há muitos aspectos a serem vistos com cuidado, mas Belém precisa dispor deste serviço e estamos aqui para identificar as barreiras e discutir as soluções”, declarou Branches, que enfatizou a preocupação com os idosos que estão vivendo com as referências familiares e sociais rompidas.

Centro de convivência

Atualmente, a prefeitura de Belém, por meio da Funpapa, possui um centro de convivência que atende cerca de 400 idosos. Lá são desenvolvidas diversas atividades como estímulos de memórias, artes, danças, passeios externos, funcional aquático, entre outros, com o objetivo de oferecer um envelhecimento saudável e fortalecer os laços sociais, familiares e comunitários.