Belém tem 1.800 vagas gratuitas para Educação de Jovens, Adultos e Idosos; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para iniciar ou retomar os estudos na categoria de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) na rede municipal de ensino de Belém. Podem participar pessoas a partir de 15 anos, que ainda não concluíram o ensino fundamental, que contempla do 1º ao 9º ano. As aulas serão realizadas no período noturno, para facilitar o acesso de quem trabalha durante o dia.

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Atualmente, a rede atende os alunos do EJAI em 35 escolas distribuídas nos distritos de Belém. Ao todo, estão disponíveis mais de 1.800 vagas. As inscrições seguem até 30 de março.

Etapas

Para ingressar no EJAI, o interessado deve realizar a pré-matrícula por meio do site oficial da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC). Após essa etapa, é necessário comparecer à escola escolhida para confirmar a matrícula presencialmente, apresentar RG ou CPF, comprovante de residência e histórico escolar se houver.

Oportunidade

O EJAI é uma política educacional voltada à inclusão e à garantia do direito à educação ao longo da vida. A modalidade busca atender estudantes que, por diferentes motivos, interromperam a trajetória escolar, oferecendo a oportunidade de retomada dos estudos em um formato adequado à realidade desses públicos.

Além disso, o EJAI contribui para o fortalecimento da autonomia, da autoestima e da inclusão social dos estudantes, promovendo novas oportunidades e reduzindo desigualdades educacionais. Em 2025, 2.194 estudantes concluíram os estudos por meio do EJAI na rede municipal.

Serviço

Inscrições para Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) em Belém

Período: até 30 de março

Onde realizar a pré-matrícula: site oficial da SEMEC (educacao.belem.pa.gov.br)

Como confirmar a matrícula: presencialmente na escola escolhida

Documentos necessários: RG ou CPF, comprovante de residência e histórico escolar, se houver. Os documentos devem ser apresentados na unidade escolhida.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades