Belém sedia 2ª Caminhada pelo Fim da Violência contra as Mulheres e Meninas, neste domingo (10)

Agressões contra mulheres e até mesmo o feminicídio (assasssinato de pessoa pela condição de ser mulher) povoam o noticiário de jornais, portais e emissoras de rádio e TV no Brasil e no mundo, o que tem provocado o posicionamento cada vez maior de cidadãs e cidadãos que não concordam com essa violência de gênero. Por esse motivo, a cidade de Belém (PA) vai sediar neste domingo, a partir das 9h, na Praça da República, a 2ª Caminhada pelo Fim da Violência contra as Mulheres e Meninas, evento organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil (GMB).

Em Belém, o GMB atua desde 2019 e é coordenado por Bruna Koury, Neuza Rodrigues e Marilena Loureiro. "O GMB é uma organização que tem como objetivo principal promover e defender os direitos das mulheres, buscando a igualdade de gênero e o empoderamento feminino em diversos segmentos da sociedade. Hoje já somos 121 mil mulheres no Brasil e em alguns lugares do mundo", destaca Neuza Rodrigues, médica e gestora em Saúde.

Basta!

O GMB mobiliza a sociedade paraense para se unir "por uma causa que diz respeito a todo mundo: o fim da violência contra as mulheres", como destaca Neuza Rodrigues. A Caminhada 2023 ocorrerá em vários pontos do Brasil, e, em Belém terá como ponto de encontro a área em frente ao centenário Theatro da Paz. "Esse evento servirá para pedir um basta aos índices vergonhosos da violência contra as mulheres. Essa prática é, inclusive, uma questão grave e complexa marcada por altas taxas de incidência e assume várias formas, incluindo agressão física, abuso sexual, violência psicológica e feminicídio, que é o assassinato de uma mulher motivado por questões de gênero", enfatiza Neuza Rodrigues.

Ela referenda a gravidade da situação, destacando que o Brasil tem uma das maiores taxas de feminicídio na América Latina. "A cada duas horas, uma mulher é morta e a cada 11 minutos um estupro ocorre", acrescenta Neuza. Para essa dirigente do GMB, "a luta contra a violência de gênero no Brasil exige um esforço conjunto entre o governo, organizações da sociedade civil, comunidades e indivíduos, visando mudar as normas culturais, fortalecer o sistema de justiça, promover a igualdade de gênero e oferecer apoio adequado as vítimas". "Dessa forma, toda sociedade é convidada, incluindo os homens", arremata.

Instruções para a 2° caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas / Núcleo Belém Grupo Mulheres do Brasil:

Dia: 10 de dezembro de 2023

Local: Praça da República - concentração corredor central em frente ao Theatro da Paz

Horário: 9h

Percurso: avenida Assis de Vasconcelos, rua Osvaldo Cruz, avenida Presidente Vargas, rua Gama Abreu e volta para avenida Assis de Vasconcelos.

Entrega das camisas: a partir das 8h, no local da concentração.