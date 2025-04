Belém registra pontos de alagamento após forte chuva nesta terça (8/4)

Belém registrou diversos pontos de alagamento após a forte chuva que atingiu a capital na tarde desta terça-feira (8/4). A equipe de reportagem percorreu alguns locais já conhecidos por serem críticos nesse período chuvoso. Avenidas como Duque de Caxias, Alcindo Cacela com Mundurucus e Fernando Guilhon foram alguns dos pontos que causaram transtornos a motoristas e pedestres. Em meio à problemática, o jovem Eduardo Costa, de 25 anos, viu uma oportunidade de ganhar dinheiro procurando placas de veículos em meio ao alagamento.

Na avenida Duque de Caxias com a travessa Alferes Costa, por exemplo, veículos que tentaram passar pelo local enfrentaram dificuldades por conta da grande quantidade de água na pista. Os pedestres também precisaram colocar os pés na água devido ao alagamento.

Outro ponto crítico, recorrente em períodos chuvosos, é a esquina da avenida Alcindo Cacela com a Mundurucus. Em dias de chuva, o perímetro alaga e causa prejuízos a pedestres e motoristas. Luan Santos, que trabalha em uma loja na região há 14 anos, afirma que essa realidade nunca mudou.

“Nós que vivemos aqui já conhecemos esse transtorno há anos. É triste, porque ninguém toma nenhuma atitude. É só chover que alaga, os carros ficam no prego e os pedestres precisam enfiar o pé no alagamento”, reclama o trabalhador.

Em meio ao caos, há quem enxergue uma oportunidade. Eduardo Costa, 25, vem lucrando com os alagamentos. Toda vez que chove, ele corre para a esquina da Alcindo Cacela com a Mundurucus para catar placas de veículos que se soltam devido à correnteza. Só na tarde desta terça (8), ele encontrou três placas.

“Eu venho pra cá porque sei que algumas placas vão cair. Eu cato e devolvo para o motorista. Com isso, arrecado um dinheiro. Tem uns que pagam R$ 30, outros pagam R$ 50. Hoje achei três placas. Tem dias que encontro até sete”, contou o jovem.

O empresário Ivanildo Ferreira, 54, foi um dos motoristas que perdeu a placa do veículo na tarde desta terça (8), ao passar pela área alagada. Eduardo encontrou a placa e recebeu R$ 30 pela devolução.

“A força da água derrubou a placa, e o rapaz achou. Se eu fosse comprar uma nova, pagaria em torno de R$ 150. Ele cobrou R$ 30 e vou pagar”, relatou o motorista.

Outro ponto crítico em Belém é o cruzamento da Fernando Guilhon com a Generalíssimo Deodoro, onde o alagamento também se formou. Durante a passagem da reportagem pelo local, foi possível observar motoristas tentando desviar para evitar a área alagada.

Previsão do tempo

José Raimundo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que Belém passa por um período chuvoso atípico, com chuvas intensas e variações entre os bairros. No bairro do Curió-Utinga, por exemplo, foram registrados 100 mm de chuva, enquanto no Castanheira o volume chegou a cerca de 90 mm.

“Percebemos chuvas severas, que às vezes duram 15 minutos, seguidas de precipitações mais fracas. De acordo com nossas análises, essa intensidade maior se concentra nos primeiros oito dias de abril”, destaca o meteorologista.

Para o restante da semana, ele prevê chuvas com maior frequência no período da tarde, estendendo-se até as 18h. No entanto, ressalta que devem ser precipitações fracas, causadas pela nebulosidade da zona tropical.

A média esperada para o mês de abril é de 455 mm, mas, nos primeiros oito dias, já foram registrados 100 mm. “Vamos ter chuvas nos próximos dias, mas não com tempestades severas — serão chuvas pontuais”, conclui José Raimundo.

Veja como ficou o trânsito em Belém