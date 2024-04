Belém recebe peregrinação com relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus; veja a programação

As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face estarão em Belém a partir desta sexta-feira (5) durante uma peregrinação que percorre diversos estados brasileiros. A santa é a padroeira das missões e estará na capital paraense até o dia 8 de abril.

A programação contará com peregrinação, missas, momentos de oração e vigílias, além de atividades que reforçam a espiritualidade desta Santa que é uma das mais populares no Brasil e que possui grande número de devotos na capital paraense. Só na Arquidiocese de Belém, quatro Paróquias são dedicadas a ela: no Jurunas, no Souza e no Tenoné, em Belém; e em Águas Lindas, em Ananindeua. Em Benevides, há ainda o Mosteiro das Monjas Carmelitas Descalças que também leva o nome da “Santa das Rosas”, como é conhecida.

“A visita das relíquias de Santa Teresinha é um momento de graça divina. Estamos na oitava da Páscoa e no final de semana da Festa da Divina Misericórdia, a urna chega em nossa arquidiocese. Estamos no ano da oração na Igreja Católica do mundo inteiro, em preparação ao jubileu ordinário do ano de 2025. Santa Teresinha é padroeira das missões porque a sua oração e o exemplo de sua vida chegou ao mundo todo e até hoje são inúmeros os relatos de graças alcançadas pela intercessão da santa. Ela prometeu que após a sua morte, ela iria enviar do céu uma chuva de rosas, fazendo amar a Deus como ela ama”, destaca o Padre do Carmelo Secular Roberto Trindade, da Ordem do Carmelo Descalço.

Santa Teresinha do Menino Jesus

Marie-Françoise-Thérèse Martin nasceu em 2 de janeiro de 1873, em Alençon, na França e faleceu no dia 30 de setembro de 1897, em Lisieux, aos 24 anos de idade. Santa Teresinha do Menino Jesus é um título que foi dado a ela após sua morte e é uma referência à sua devoção ao Menino Jesus. Ela era conhecida por sua profunda devoção a Jesus Cristo, especialmente em sua infância.

Ela é uma das santas mais populares da Igreja Católica e é conhecida por sua “Pequena Via” de espiritualidade, que enfatiza a simplicidade e a confiança na misericórdia de Deus. Teresinha entrou no convento das carmelitas em Lisieux aos 15 anos e viveu uma vida de humildade e amor a Deus. Ela foi canonizada em 1925 pelo Papa Pio XI e proclamada Doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II em 1997. Também é a padroeira das Missões na Igreja.

Veja a programação completa:

05/04 - Sexta-feira

08:30h - Chegada das relíquias no Aeroporto Internacional Val-de-Cans no dia 05/04, e segue direto para o Carmelo Santa Teresinha, em Benevides-PA, onde passa o restante do dia.

06/04 - Sábado

06:15h - Santa Missa na Capela do Carmelo, presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Paulo Andreolli

07h - Saída da Urna do Carmelo em direção à Catedral Metropolitana de Belém,

09h - Santa Missa com a participação da Vida Religiosa e do Laicato.

12h - Chegada da Urna na Paróquia Santa Teresinha no Tenoné

18:30 - Celebração com a Juventude Arquidiocesana, presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Após a celebração, os jovens farão uma Vigília na presença da Urna.

07/04 - Domingo

08:30h - Santa Missa na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro do Jurunas

11h - Saída para a Paróquia Santa Teresinha, bairro Águas Lindas, em Ananindeua, onde ficará até as 16h

18h - Celebração Eucarística na Paróquia Santa Teresinha da Amazônia, bairro do Souza

08/04 - Segunda-feira

Urna segue para a Arquidiocese de São Luís, no Maranhão.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)