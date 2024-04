Belém recebe orientação veterinária gratuita pela Ufra nesta sexta (12)

Na próxima sexta-feira (12), tutores de cães e gatos de Belém irão receber atendimento veterinário gratuito pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). A XIV Ação Pet levará, ao todo, 12 médicos veterinários, que farão o atendimento no período de 8h às 14h, no ginásio da universidade. Serão 200 senhas, distribuídas por ordem de chegada.

A atividade existe desde 2008 e tem o objetivo de oferecer orientação veterinária gratuita a cães e gatos de tutores de baixa renda. O evento faz parte da disciplina de Clínica Médica de Pequenos animais, por isso, cerca de 40 alunos do curso de medicina veterinária estarão acompanhando os atendimentos feitos pelos profissionais.

"É a oportunidade que eles tem de ver na prática o que aprendem durante o semestre, é o momento ouvir o tutor, colaborar com exames junto ao veterinário e ver como é o atendimento na prática e individualmente", diz a coordenadora.

Serão 200 senhas para atendimento, distribuídas por ordem de chegada (Foto: Bruno Chaves)

Para atendimento do animal, o tutor precisa ter mais de 18 anos e apresentar documento de identificação no momento do cadastro.

A coordenadora orienta que é importante que a pessoa que for levar o cão ou gato saiba as informações sobre ele, se foi vacinado, se é castrado, como está o estado de saúde no momento, para responder às perguntas do veterinário. Os animais também precisam estar na coleira. "No caso de gatos é preciso estar em caixas de transporte. E se o cão for feroz, precisa estar de focinheira", orienta Nazaré Fonseca.

As senhas serão distribuídas somente no dia e por ordem de chegada. Não serão realizadas cirurgias e nem vacinação.