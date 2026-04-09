A Prefeitura de Belém inaugurou, nesta quinta-feira (9), o novo Restaurante Popular Dr. Oswaldo Coelho, equipamento voltado à garantia da segurança alimentar para a população em situação de vulnerabilidade social. Localizado na avenida Portugal, o espaço passa a oferecer mais de mil refeições diárias ao preço de R$ 2.

O restaurante funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 15h, com prioridade para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A iniciativa busca atender principalmente quem enfrenta dificuldades de acesso à alimentação básica, garantindo refeições balanceadas e de baixo custo.

Belém recebe novo Restaurante Popular com refeições a R$ 2 e foco na população vulnerável Belém recebe novo Restaurante Popular com refeições a R$ 2 e foco na população vulnerável. Foto: Igor Mota | O Liberal Belém recebe novo Restaurante Popular com refeições a R$ 2 e foco na população vulnerável. Foto: Igor Mota | O Liberal Belém recebe novo Restaurante Popular com refeições a R$ 2 e foco na população vulnerável. Foto: Igor Mota | O Liberal Belém recebe novo Restaurante Popular com refeições a R$ 2 e foco na população vulnerável. Foto: Igor Mota | O Liberal Belém recebe novo Restaurante Popular com refeições a R$ 2 e foco na população vulnerável. Foto: Igor Mota | O Liberal Belém recebe novo Restaurante Popular com refeições a R$ 2 e foco na população vulnerável. Foto: Igor Mota | O Liberal

A reabertura do equipamento também marca o cumprimento de uma decisão judicial de setembro de 2025, que determinou a retomada do serviço após o fechamento da unidade anterior. Durante a inauguração, o prefeito Igor Normando destacou o impacto social da iniciativa.

“Estamos garantindo segurança alimentar, principalmente para as pessoas que vivem em vulnerabilidade social. É uma conquista histórica, porque não estamos apenas abrindo um restaurante popular, mas devolvendo dignidade à população”, afirmou.

O gestor também ressaltou a revitalização do prédio histórico que estava abandonado há quase duas décadas. Segundo ele, o espaço foi completamente restaurado e requalificado, incluindo a área ao redor, para oferecer um ambiente acolhedor à população.

De acordo com a Prefeitura, o restaurante deve ser o primeiro de uma rede a ser expandida para outros distritos da capital. A proposta é ampliar o acesso à alimentação de qualidade em diferentes regiões da cidade.

Além da reativação do serviço, a gestão municipal informou que o antigo restaurante popular deu lugar ao “Espaço Acolher”, voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua. No local, são oferecidos serviços como pernoite, banho, assistência social, atendimento de saúde e alimentação, incluindo café da manhã e jantar.

A engenheira e técnica em segurança do trabalho Beatriz Cristina, que participou da obra, destacou a rapidez da reforma e a importância da reocupação do espaço. Já usuários do serviço apontam o impacto direto no orçamento. “É muito bom poder ter um restaurante popular para se alimentar bem e por um valor baixo”, afirmou o servente Ezequiel Silva.

A supervisora da unidade e nutricionista Carolina Terrassi explicou que o cardápio é elaborado com base em critérios nutricionais, incluindo arroz, feijão, macarrão, farinha ou farofa, uma opção de proteína, suco natural e sobremesa, garantindo uma alimentação equilibrada.

Pressão social e decisão judicial

A inauguração ocorre após meses de cobrança por parte de instituições e movimentos sociais. Em 31 de janeiro de 2025, a prefeitura havia fechado o restaurante popular que funcionava até então.

Antes disso, em 20 de janeiro, a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) solicitou o bloqueio de aproximadamente R$ 1,9 milhão do contrato, como forma de pressionar por soluções. Já no dia 2 de fevereiro, moradores e entidades ligadas à segurança alimentar realizaram um protesto na rua Aristides Lobo, em Belém, marcando um ano do fechamento do equipamento.

Durante o ato, os manifestantes distribuíram sopa para pessoas em situação de rua e cobraram a reabertura do restaurante, que era considerado essencial para famílias em situação de vulnerabilidade.