Belém recebe Mulheres Inspiradoras Hub COP30 com programa de mentoria para empreendoras da Amazônia

De 6 a 12 de outubro, Belém será o ponto de encontro das Mulheres Inspiradoras, maior comunidade de lideranças femininas do Brasil, fundada pela paraense Geovana Quadros. Elas chegam para executar a primeira etapa do Mulheres Inspiradoras Hub COP30 em um Programa de Mentoria e Desenvolvimento para Empreendedoras de Impacto da Amazônia, além de vivenciarem uma intensa imersão de conhecimento e cultura no Estado com visita a Ilha do Marajó e participação no Círio de Nazaré.

A primeira etapa do Mulheres Inspiradoras Hub COP30 acontece do dia 6 a 9 de Outubro, com o apoio de importantes instituições nacionais e internacionais como BRICS CCI de New Delhi (Índia), Globo, O Liberal, Banco da Amazônia, Vibra e Copastur.

Os cases de maior destaque serão reconhecidos no palco da maior premiação de liderança feminina do Brasil, o Prêmio Mulheres Inspiradoras do Ano. A premiação terá a Edição Especial Amazônia, no dia 9 de novembro, no auditório do O Liberal, com presença de lideranças locais, nacionais e autoridades.

O ​Programa de Mentoria e Desenvolvimento será uma imersão de quatro dias em Belém reunindo empreendedoras de impacto amazônidas e grandes líderes para mentorias, networking e desenvolvimento estratégico.

“Queremos transformar a COP30 em um marco para a liderança feminina da Amazônia. Este programa dá voz, ferramentas e conexões para que as mulheres da nossa região estejam inseridas na agenda global de sustentabilidade e nova economia”, enfatiza Geovana Quadros, fundadora da plataforma e paraense que hoje é referência nacional em liderança feminina.

Mentoria, turismo e conexões em torno da Amazônia

O evento reúne cerca de 70 mulheres, sendo aproximadamente 20 empreendedoras de fora do estado, incluindo CEOs de grandes empresas e startups de impacto. Durante quatro dias (6 a 9 de outubro), essas mulheres participarão de mentorias estratégicas conduzidas por grandes lideranças brasileiras no auditório da TV Liberal. As mentorias têm como foco impulsionar negócios femininos da Amazônia que promovam inovação, sustentabilidade e impacto social positivo.

Além da troca de conhecimento, a programação inclui uma imersão cultural e turística cuidadosamente elaborada para valorizar o patrimônio paraense. As convidadas visitarão pontos de Belém, como o Theatro da Paz, o Museu do Banco da Amazônia, o Museu Guild, além de vivenciarem experiências gastronômicas em locais emblemáticos como a Casa do Saulo, o Amazônia na Cuia, o Ver o Açaí e o restaurante Porto Combu. Neste último, terão contato com o Projeto Apoena, que atende crianças da região.

Um dos pontos altos da programação será o jantar de recepção oficial da delegação, oferecido por Rose Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal, na noite do dia 7, na Casa do Saulo, reforçando o apoio institucional e regional ao protagonismo feminino. Ele receberá o título de presidente regional do grupo.

“O Pará vive um momento único. Em outubro, com o Círio, unimos fé e tradição, e a COP30 vem trazendo o olhar do mundo para a Amazônia. É uma forma de mostrar que a força das mulheres amazônidas é essencial para pensar soluções globais, conectando cultura e futuro sustentável”, destacou Rose Maiorana.

Encerramento no Círio e conexões internacionais

A programação se estende até o dia 12 de outubro, quando as participantes viverão de perto a emoção do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do mundo, com direito a participação em camarote especial da TV Liberal. No dia 10, a delegação segue para o Marajó, onde visitará a Fazenda Mironga e se encontrará com personalidades culturais como Dona Zeneida e o artista Ronaldo Guedes, ícone da arte marajoara.

No total, a experiência proporcionará não apenas desenvolvimento profissional e estratégico para as mulheres da Amazônia, mas também visibilidade internacional para a região e suas empreendedoras. Os cases de maior destaque durante o programa serão reconhecidos em novembro, na premiação nacional Mulheres Inspiradoras do Ano, Edição Amazônia, e farão parte do hub oficial da COP30, em novembro, também em Belém.

Sobre o Mulheres Inspiradoras

Criada há 10 anos por Geovana Quadros, a Plataforma Mulheres Inspiradoras é um ecossistema de alto impacto voltado à liderança feminina, com projetos que incluem a Premiação Mulheres Inspiradoras (maior do Brasil), o Fórum Mulheres Inspiradoras (primeiro de CEOs mulheres do país), e a Mulheres Inspiradoras Academy by HSM. A iniciativa tem como madrinhas a apresentadora Ana Furtado e a cantora Claudia Leitte, além de parcerias estratégicas com grandes veículos de comunicação e organismos internacionais.

Com o lançamento do HUB Amazônia e sua atuação prévia à COP30, o Mulheres Inspiradoras consolida o protagonismo das mulheres da floresta no centro das decisões sobre o futuro do planeta

Conheça as Três Etapas de Impacto:

1. Programa de Mentoria e Desenvolvimento (6 a 9 de outubro)

Uma imersão de quatro dias em Belém reunirá empreendedoras amazônidas e grandes líderes brasileiras para mentorias, experiências de conexão e desenvolvimento estratégico. Os cases de maior destaque serão reconhecidos no palco da maior premiação de liderança feminina do Brasil, Prêmio Mulheres Inspiradoras do Ano, na Edição Especial Amazônia. As empreendedoras poderão se cadastrar no link informado. Sebrae PA e Associação Comercial do Pará (ACP) indicarão empreendedoras em potencial.

2. Premiação Mulheres Inspiradoras do Ano Amazônia (9 de novembro)

Celebração de 10 anos da Comunidade Mulheres Inspiradoras, em evento realizado no auditório O Liberal, com presença de lideranças locais, nacionais e autoridades.

3. Mulheres Inspiradoras HUB COP30 (10 a 15 de novembro)

Maior ecossistema de mulheres dentro da COP30, com painéis e debates sobre nova economia, agenda climática e o papel das mulheres na transformação da Amazônia e do mundo.

