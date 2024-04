Belém recebe Centro de Cuidados Paliativos do Ophir Loyola para pessoas com câncer em progressão

Belém recebe o primeiro Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos (CCPO) da Região Norte do Brasil para pessoas com câncer em progressão. Com 30 novos leitos, o novo centro será entregue nesta terça-feira (30) pelo Governo do Pará como parte do Hospital Ophir Loyola (HOL), que há 20 anos vem realizando esses serviços para proporcionar um alento aos pacientes portadores de doenças incuráveis, avançadas e em progressão.

Quando a capacidade funcional de pacientes oncológicos está comprometida e as condições clínicas exigem o monitoramento dos sintomas, assim como a intervenção imediata de profissionais especializados, esse serviço se torna essencial para o usuário.

Dessa forma, o objetivo é estabelecer condições necessárias à assistência em cuidados paliativos oncológicos, promover o controle da dor e demais sintomas e proporcionar o acompanhamento e intervenção psicológica, social e espiritual de usuários que lidam com doenças oncológicas com maior potencial de ameaça à vida.

Um espaço será dedicado ao Ensino e à Pesquisa, que contribuirá para estudos dedicados a trazer melhorias para a assistência.

Atendimento no CCPO será capaz de contribuir na contenção da progressão da doença, diz especialista

A chefe do Serviço de Cuidados Paliativos Oncológicos do HOL, Ana Carolina Gonçalves, explica que esse sistema de apoio deve ser aplicado a partir do diagnóstico de qualquer doença que ameace a vida, pois está envolto de decisões sobre condutas terapêuticas que devem ser tomadas conforme o quadro clínico do usuário. Ainda conforme a médica paliativista, a entrega do centro representa um importante avanço na assistência e um marco na saúde pública paraense.

A especialista ressalta ainda que a dor dos pacientes é multifatorial, portanto esse complexo sintoma vai muito além do físico.

Espaço de acolhimento

Diante da alta complexidade dos sintomas apresentados pelos usuários do serviço, a médica paliativista reforça a importância do Centro para o sistema de apoio que ajude o usuário e a família a lidar com a doença e a finitude da vida.

"Devemos proporcionar ao paciente, autonomia e funcionalidade. É preciso ter empatia, mas acima de tudo compaixão para ofertarmos a escuta atenta, compreender as necessidades e conduzir a assistência da melhor forma possível. Afinal, nosso objetivo é acolher integralmente e com afeto, amenizando o sofrimento físico e psíquico que a doença provoca no enfermo e no seio familiar", conclui Caroline.

Compromisso estadual com a saúde

Segundo o diretor-geral, João de Deus, o investimento representa o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas para resolver problemas históricos relacionados à saúde.

"A entrega do Centro irá suprir uma necessidade antiga por um espaço que atenda as singularidades dessa fase do adoecimento, pois quando falamos em cuidados paliativos, falamos em protocolos e diretrizes terapêuticas que aliviam as dificuldades enfrentadas pelos pacientes e promovem uma melhor qualidade de vida. O atendimento prestado no Centro irá valorizar a multiprofissionalidade dentro do cuidado sem esquecer das dores do cuidador, que também é afetado com o adoecimento de alguém que se ama", afirmou o gestor.

Serviço

O Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos do Hospital Ophir Loyola (HOL) prestará assistência paliativista ampla e integral aos pacientes assistidos pela instituição.

Situado na Rua dos Mundurucus, 1014, bairro do Jurunas, em Belém, o serviço de paliação contará com equipe multidisciplinar constituída por médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos com apoio de nutricionistas, farmacêuticos e terapeutas ocupacionais.

O local oferecerá suporte para procedimentos hospitalares especializados e exames de imagenologia e laboratoriais.