Belém recebe ação de inclusão com feira criativa, atrações culturais e vacinação neste fim de semana

Em sua primeira edição, Belém recebe a “Ação Itinerante de Inclusão” neste sábado (29) e domingo (30), com apresentações culturais e vacinação. A programação será realizada em um shopping center no bairro Batista Campos, das 10h às 21h. O foco do evento, em uma iniciativa da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (Semiac) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), é promover a inclusão.

A ação também contará com uma feira criativa, comandada por empreendedores com deficiência (PCDs) e por familiares de pessoas PCDs. Além disso, ainda haverá serviços gratuitos de vacinação para todos os públicos. Os horários para a vacinação são: 10h às 18h (sábado) e 14h às 18h (domingo).

Protagonismo

Segundo a organização, o evento fortalece o protagonismo de pessoas com deficiência e seus familiares na área da economia criativa. A feira reunirá 12 empreendimentos com a venda de diversos produtos, entre eles: camisas e pijamas infantis; acessórios para cachorros e gatos; bonecas feitas de pano; doces artesanais, biojóias, etc. Também haverá a venda de brinquedos específicos para crianças autistas, como acessórios, brinquedos sensoriais e materiais pedagógicos.

A 1ª ação itinerante de inclusão abre as portas também para os talentos artísticos de pessoas com deficiência, que vão compor o momento cultural do evento, com apresentações musicais e de dança. No sábado, as apresentações culturais começam a partir das 15h, e no domingo, a partir das 14h.

Vacinas disponíveis para o público:

- Influenza

- Febre amarela

- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

- Difteria e tétano (dT) pentavalente

- Poliomielite

- Pneumo 10

- Meningo C

- Meningo ACWY

- HPV

- dTpa

- DTP