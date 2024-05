Belém recebe ação de cidadania e cultura para idosos neste domingo (19)

A população de Belém recebe mais uma edição do projeto Caravana 60+ Arte, Cultura e Saúde, neste domingo (19), com direito a uma programação gratuita, com shows de artistas locais e ações de cidadania, que visam a valorização da pessoa idosa. Com apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), as atividades começam a partir das 9h, na Praça da República, localizada no bairro da Campina.

A programação conta com os shows dos artistas Jeff Moraes, Gigi Furtado, Creuza Gomes, Mariza Black, Iara Mê e a Banda Afro Axé Dudu, que se apresentam na tenda da caravana, que será montada no coreto da praça. Além das atrações musicais, o projeto terá a apresentação da performance da atriz Romana Melo e as cenas do Coletivo Animadores de Caixas.

“Além da saúde, a questão cultural é importante para as pessoas idosas. Decidimos unir arte, cultura, lazer, saúde e tudo aquilo que é essencial para a vida. Durante os eventos, a gente também ouve o que eles têm para falar, ativamos as memórias com música, dança e trazemos alegria. A gente acredita que a arte é motivadora da saúde e a cultura é transformadora para trazer o bem-estar à vida da pessoa idosa”, declara Adriano Furtado, coordenador do projeto.

Ações de cidadania

Durante o evento, a caravana realizará ações de cidadania (saúde e cuidado) para a comunidade com os alunos e professores dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Estética e Direito, da Faculdade Pan-Amazônica e Paraense de Ensino (Fapan). Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) oferecerá serviços de vacinação, testes rápidos e prevenção de doenças.

“Quando a gente fala de pessoas idosas, a gente fala de direitos, deveres e memórias. É importante entender o tempo e a experiência de vida dessas pessoas. O projeto valoriza as pessoas idosas e cobra os seus direitos. Ele surge para sensibilizar a comunidade e os novos profissionais que atuam na área do cuidado da pessoa idosa. Queremos fazer a diferença e abrir os olhos de todos com as nossas atividades”, reforça Adriano Furtado.

O público também poderá conhecer sobre os cursos ofertados pelo Programa de Extensão Universidade da Pessoa Idosa (Uniterci) da UFPA, que tem o objetivo de promover a intergeracionalidade, autoconhecimento e autonomia da pessoa idosa. Além disso, serão ministradas oficinas de escuta, confecção de flores e crochê.

Ações articuladas

Caravana 60 + Arte, Cultura e Saúde - Idealizado por Elyvelton Correa e coordenado por Adriano Penha Furtado, o projeto visa a realização de ações articuladas, a fim de envolver entidades privadas, públicas, instituições filantrópicas, associações, grupos culturais, artistas e a sociedade em geral na garantia de dignidade e melhoria das condições de vida da pessoa idosa.

O projeto foi criado em 2024 e já realizou atividades em duas instituições de longa permanência de pessoas idosas, como o Pão de Santo Antônio e o Abrigo São Vicente de Paulo, levando atrações como os Palhaços Trovadores, oficina de capoeira e cuidados de Enfermagem.

Serviço:

Caravana 60+ Arte, Cultura e Saúde

Dia: 19 de maio (domingo)

Horário: a partir de 9h

Local: Praça da República - Av. Pres. Vargas, 814 - Campina, Belém