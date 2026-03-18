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Belém recebe a 12ª edição da Caminhada Down com foco em inclusão e acolhimento

Além da caminhada, a programação contará com ações educativas, prestação de serviços gratuitos e orientação ao público

O Liberal
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A iniciativa busca dar visibilidade às potencialidades das pessoas com Down e fortalecer a rede de apoio às famílias. (Divulgação)

Belém será palco, neste domingo (22), da 12ª edição da Caminhada Down, uma mobilização social que reúne instituições públicas e privadas em defesa dos direitos das pessoas com Trissomia do Cromossomo 21, conhecida como Síndrome de Down. O evento acontece das 8h às 13h, na Praça Batista Campos, com programação gratuita e aberta ao público.

Realizada anualmente em diversas cidades do mundo no dia 21 de março, data que marca o Dia Internacional da Síndrome de Down, a caminhada chega à capital paraense com o tema “Amizade, acolhimento e inclusão. Xô solidão!”, propondo reflexões sobre respeito, convivência e participação plena dessas pessoas em todos os espaços da sociedade.

Organizada por diversas instituições, entre elas o Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia (Acessar), a iniciativa busca dar visibilidade às potencialidades das pessoas com Down e fortalecer a rede de apoio às famílias.

De acordo com Andréa Miranda Zissou, diretora adjunta do núcleo e uma das organizadoras do evento, a caminhada também é um momento de protagonismo. “Esse é um momento de mostrarmos para a sociedade os nossos serviços para pessoas com trissomia do cromossomo 21, além de demonstrar o quanto eles são autônomos e capazes de ter uma vida mais independente se tiverem oportunidade. Aqui, eles são protagonistas e nós, espectadores. E ficamos orgulhosos em ver o quanto nosso trabalho contribui para o desenvolvimento deles”, destacou.

Além da caminhada, a programação contará com ações educativas, prestação de serviços gratuitos e orientação ao público. Profissionais de diversas áreas estarão disponíveis para oferecer aconselhamento jurídico, psicopedagógico e social, além de serviços como emissão de documentos.

O evento também se consolida como um espaço de troca e aprendizado. A parceria com instituições especializadas possibilita que a população conheça mais sobre o desenvolvimento clínico, pedagógico, social e cognitivo das pessoas com Down, ampliando o acesso à informação e combatendo preconceitos.

A programação cultural é outro destaque, com a participação de artistas paraenses e projetos inclusivos, como apresentações musicais e manifestações artísticas protagonizadas por pessoas com Down, reforçando a proposta de inclusão por meio da arte.

Mais do que um evento, a Caminhada Down se firma como um movimento de conscientização e pertencimento. Ao ocupar o espaço público, a iniciativa transforma a cidade em um cenário de visibilidade e diálogo, reafirmando que as pessoas com Síndrome de Down têm direito à participação plena, com dignidade e igualdade de oportunidades.

Ao longo dos anos, histórias que antes eram invisibilizadas ganham espaço, voz e reconhecimento. Cada passo dado durante a caminhada carrega trajetórias de amor, superação e luta por direitos, evidenciando que inclusão não é caridade, mas um direito fundamental.

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