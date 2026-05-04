Basílica de Nazaré celebra terceira edição do Dia de Devoção Nazarena neste sábado (9)

Neste sábado (9), A Basílica de Nazaré realiza a terceira edição do Dia de Devoção Nazarena, em comemoração ao aniversário de 20 anos de elevação da Basílica de Nazaré à categoria de Santuário Arquidiocesano. A programação inicia às 5h30, com o Terço da Alvorada, seguido da Santa Missa e do Mini Círio, além de variadas atividades culturais na Casa de Plácido.

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Ao longo do dia, haverá visitas guiadas ao Memória de Nazaré, com acesso gratuito ao público. Pela manhã, acontecerão as visitas guiadas com o Roteiro Turístico Passos da Fé, também gratuitas. No período da tarde, o professor Michel Pinho conduzirá uma visitação especial, de forma criativa e dinâmica.

A partir do século XIII, a Igreja Católica do Ocidente passou a honrar Maria durante o mês de maio. Na Basílica Santuário de Nazaré, o mês referido é triplamente especial, nele diversas homenagens são feitas para a Mãe de Jesus. Dentre elas se destaca o Dia Devocional a Nossa Senhora de Nazaré, um dia inteiro de programação que oferece desde missas, mini círio, até feira de artesanato e visitas guiadas.

Confira a programação completa

05h30 – Terço da Alvorada

07h – Santa Missa (transmissão: Facebook e YouTube)

08h – Mini Círio

8h às 17h – Feira de artesanato, venda de comidas e apresentações culturais na Casa de Plácido

8h às 17h – Visita ao Memória de Nazaré (Gratuito)

9h, 10h, 11h – Visita Guiada e Roteiro Turístico Passos da fé (Gratuito)

09h – Santa Missa (transmissão: Facebook e YouTube)

12h – Santa Missa (transmissão: Facebook e YouTube)

14h30 às 16h30 – Visita guiada roteiro Passos da Fé com participação do Professor Michel Pinho

17h – Missa de Encerramento (transmissão: Facebook e YouTube)