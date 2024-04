Base Aérea de Belém realiza exposição de aeronaves neste sábado; veja como visitar

O Memorial da Força Aérea Brasileira (FAB) na Amazônia, localizado na Base Aérea de Belém (Babe), realiza neste sábado (27), das 9h às 16h, uma exposição de aeronaves com entrada gratuita. O evento faz parte da programação de Exposições na Babe, que é realizada uma vez ao mês. Nesse dia, o visitante poderá conhecer o interior de uma aeronave e tirar dúvidas sobre a aviação militar brasileira com tripulantes especializados que estarão à disposição do público.

VEJA MAIS

A programção contará com a exibição do Helicóptero Esquilo AS 350-B2, pertencente ao Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), que realiza missões de patrulhamento, salvamentos e resgates.

Também haverá a exibição pela Marinha do Brasil, do Helicóptero modelo H225M, de transporte tático de longo alcance, desenvolvido a partir dos modelos da família Super Cougar, podendo ser utilizada para salvamentos, resgates, inspeções navais, em apoio a Capitanias dos Portos e aos navios do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, em adestramentos do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, entre outros.

O evento tem como objetivo aprimorar a integração desta Base Aérea com a comunidade de Belém e interessados pela aviação de todo o Estado do Pará. Abrir as portas para a população conhecer de perto o trabalho da Força Aérea Brasileira (FAB), suas principais ações e capacidades, desenvolver vocações e estreitar laços com a comunidade.

Serviço

Exposição de Aeronaves

Data: 27/04/2024 (sábado)

Horário: 09h às 16h

Local: Base Aérea de Belém (BABE) – Memorial da FAB na Amazônia

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, s/n, km 7

*Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade.