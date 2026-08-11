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Barreiro e Val-de-Cans, em Belém, recebem ação itinerante de atualização cadastral da Águas do Pará

Com os dados atualizados, os clientes podem receber avisos por SMS e WhatsApp sobre manutenções programadas e outros serviços

Ayla Ferreira
fonte

Atendimento itinerante da Águas do Pará. (Foto: Divulgação | Águas do Pará)

Desde maio, a concessionária Águas do Pará intensifica a mobilização para atualizar os dados cadastrais de mais de 600 mil clientes. Nesta semana, em Belém, as equipes estarão nos bairros do Barreiro até quarta-feira (12) e Val-de-Cans nos dias 13 e 14 de agosto. No Barreiro, o atendimento será realizado na Capela do Santíssimo Redentor. Já em Val de Cans, a ação ocorrerá na praça da Rua Niterói. 

Ao atualizar as informações cadastrais, os clientes podem receber avisos por SMS e WhatsApp sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no abastecimento e outras informações relacionadas aos serviços da Águas do Pará. “O atendimento itinerante aproxima a concessionária da população e facilita o acesso aos serviços, especialmente para quem tem dificuldade de utilizar os canais digitais ou se deslocar até uma loja”, afirma a gerente executiva Comercial da Águas do Pará, Beatriz Thayná.

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Durante a ação, os clientes também poderão atualizar os dados cadastrais e consultar informações sobre a Tarifa Social

Segundo Beatriz, a atualização facilita o acesso aos serviços digitais, negociação de débitos e identificação de famílias elegíveis à Tarifa Social. “É uma forma de tornar o atendimento mais ágil, próximo e eficiente para a população”, destaca. 

Importância da atualização

Com os dados atualizados, a concessionária consegue realizar a triagem e a inclusão de famílias de baixa renda elegíveis à Tarifa Social, programa que concede 50% de desconto na fatura mensal de água. A atualização também gera vantagens na hora de negociar pendências. A Águas do Pará oferece descontos de até 30% no valor principal de débitos em atraso, isenção total de juros e multas, além da possibilidade de parcelar o saldo em até 12 vezes com entrada facilitada. 

Além do alívio no orçamento, estar com o cadastro em dia garante praticidade e ganho de tempo, dando ao cliente total autonomia para acessar a agência virtual da concessionária pelo próprio celular. 

“Pelos canais digitais, o morador pode emitir a segunda via de contas, checar o histórico de consumo, solicitar reparos e acompanhar protocolos em tempo real, eliminando a necessidade de enfrentar filas ou se deslocar até uma loja física”, explica a gerente executiva Comercial da Águas do Pará, Beatriz Thayná.

Confira as vantagens da atualização cadastral

  • Descontos de até 30% na dívida, isenção de juros e multas e parcelamento em até 12 vezes com entrada facilitada;
  • Famílias elegíveis podem garantir 50% de desconto na fatura mensal de água;
  • Avisos antecipados sobre manutenções, interrupções e orientações diretamente por SMS e WhatsApp;
  • Emissão de segunda via, acompanhamento de consumo, solicitação de serviços e consulta de protocolos pelo celular.

Fonte: Águas do Pará

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

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Palavras-chave

atualização cadastral

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