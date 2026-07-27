Ação itinerante leva atualização cadastral e negociação de débitos da conta de água em Belém

Durante a ação, os clientes também poderão atualizar os dados cadastrais e consultar informações sobre a Tarifa Social

Águas do Pará leva atendimento itinerante aos bairros de Fátima e Curió-Utinga, em Belém. ( Foto: Divulgação )

Moradores dos bairros de Fátima e Curió-Utinga, em Belém, poderão atualizar o cadastro junto à Águas do Pará sem precisar se deslocar até uma loja de atendimento. A concessionária realiza, nesta semana, uma ação itinerante que também oferece orientações sobre benefícios e serviços comerciais.

O atendimento teve início nesta segunda-feira (27) e segue até esta terça-feira (28), na Quadra Pública Esportiva da Marquês, no bairro de Fátima. Em seguida, a equipe estará na Praça das Castanheiras, no Curió-Utinga, na próxima quarta-feira (29) e sexta-feira (31). Nos dois locais, o funcionamento será das 8h30 às 17h.

Durante a ação, os clientes poderão atualizar os dados cadastrais, consultar informações sobre a Tarifa Social, que garante 50% de desconto na conta de água para famílias que atendem aos critérios do programa, além de verificar condições para negociação de débitos.

Segundo a concessionária, manter o cadastro atualizado permite que os consumidores recebam avisos por SMS e WhatsApp sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no abastecimento e outras informações relacionadas aos serviços prestados.

Para realizar a atualização cadastral, o titular da ligação deverá apresentar ou informar o nome completo, CPF ou CNPJ, telefone com DDD e endereço de e-mail.

A Águas do Pará também reforça que os clientes devem compartilhar informações pessoais apenas pelos canais oficiais da empresa. A concessionária destaca que não realiza ligações nem envia mensagens solicitando dados cadastrais.

Os serviços também estão disponíveis pelo aplicativo Águas App, pelo WhatsApp e telefone 0800 091 0091, pelo site da empresa e nas lojas físicas de atendimento.

Serviço

Bairro de Fátima

Data: 27 e 28 de julho

Local: Quadra Pública Esportiva da Marquês

Horário: 8h30 às 17h

Curió-Utinga

Data: 29 a 31 de julho

Local: Praça das Castanheiras