Novo desvio altera trânsito na avenida João Paulo II a partir desta terça-feira (11)

Um novo desvio temporário será implantado na avenida João Paulo II, em Belém, a partir desta terça-feira (11), em razão do avanço das obras do viaduto no cruzamento com a travessa Doutor Freitas. A alteração será realizada no sentido Centro e deve modificar o fluxo de veículos na região.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Pará, o trecho entre a Alameda Osvaldo Coelho e a travessa Doutor Freitas ficará interditado. Durante o período de intervenção, os veículos serão direcionados para a pista contrária da avenida João Paulo II e retornarão à pista original após o cruzamento.

No sentido de saída de Belém, permanece interditado o trecho entre as travessas Doutor Enéas Pinheiro e Doutor Freitas. Para os motoristas que seguem em direção a Ananindeua, a orientação é utilizar como rota alternativa a Doutor Enéas Pinheiro, avenida Perimetral, Estrada da Ceasa e passagem Elvira.

Já para quem segue em direção a Marituba, a recomendação é utilizar a avenida Perimetral e, posteriormente, acessar a avenida Liberdade.