Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Novo desvio altera trânsito na avenida João Paulo II a partir desta terça-feira (11)

Mudança ocorre devido ao avanço das obras do viaduto no cruzamento com a travessa Doutor Freitas; motoristas devem ficar atentos às rotas alternativas

O Liberal
fonte

Novo desvio altera trânsito na avenida João Paulo II a partir desta terça-feira (11). (Ag. Pará)

Um novo desvio temporário será implantado na avenida João Paulo II, em Belém, a partir desta terça-feira (11), em razão do avanço das obras do viaduto no cruzamento com a travessa Doutor Freitas. A alteração será realizada no sentido Centro e deve modificar o fluxo de veículos na região.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Pará, o trecho entre a Alameda Osvaldo Coelho e a travessa Doutor Freitas ficará interditado. Durante o período de intervenção, os veículos serão direcionados para a pista contrária da avenida João Paulo II e retornarão à pista original após o cruzamento.

No sentido de saída de Belém, permanece interditado o trecho entre as travessas Doutor Enéas Pinheiro e Doutor Freitas. Para os motoristas que seguem em direção a Ananindeua, a orientação é utilizar como rota alternativa a Doutor Enéas Pinheiro, avenida Perimetral, Estrada da Ceasa e passagem Elvira.

Já para quem segue em direção a Marituba, a recomendação é utilizar a avenida Perimetral e, posteriormente, acessar a avenida Liberdade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Novo desvio altera trânsito na avenida João Paulo II a partir desta terça-feira (11)
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MÚSICA

Tarja Turunen, ex-vocalista da banda Nightwish, anuncia show em Belém em 2027

A cantora se apresenta no dia 30 de maio no Ginásio Altino Pimenta

11.08.26 13h39

Pe. Cláudio Pighin fala do valor da oração e confiança em Deus na homilia do 19º Domingo Tempo Comum

Sacerdote lembra que reconhecer as próprias fraquezas é o primeiro passo para vivenciar o socorro e a presença divina

08.08.26 16h00

CULTURA

Boi Marronzinho é reconhecido como Patrimônio Imaterial em Belém

Prefeito Igor Normando sanciona Lei nº 10.358 que oficializa a importância do grupo para a cultura popular amazônica

15.07.26 13h56

inovação

Cafeterias, restaurantes e bares temáticos apostam em experiências para atrair clientes em Belém

Empreendimentos apostam em gastronomia, cultura e entretenimento para se diferenciar no mercado de alimentação

12.07.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

CÍRIO

Círio 2026: Defesa Civil de Belém abre inscrições para voluntariado com vagas ilimitadas

Iniciativa busca capacitar a população para atuar no apoio operacional e em primeiros socorros durante as romarias da festividade

10.08.26 13h52

BELÉM

Novo desvio altera trânsito na avenida João Paulo II a partir desta terça-feira (11)

Mudança ocorre devido ao avanço das obras do viaduto no cruzamento com a travessa Doutor Freitas; motoristas devem ficar atentos às rotas alternativas

10.08.26 19h08

PROFISSIONAL

Após ameaças e mudança de endereço, paraense da 'barbearia nudista' contrata segurança

Com atendimentos que chegam a R$ 4 mil, Daniella Motta relata que o assédio das redes sociais, mas garante que não vai abandonar o projeto

08.08.26 11h12

RETA FINAL

Enem 2026: Preparação de estudantes de Belém entra na fase decisiva a menos de 100 dias da prova

Professores orientam sobre revisão de erros, resolução de provas anteriores e técnicas para administrar o tempo, enquanto psicóloga alerta para os cuidados com a saúde mental.

09.08.26 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda