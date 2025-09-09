Capa Jornal Amazônia
Barracas começam a ser montadas para o Arraial de Nazaré

Caminhões entregaram as barracas para montagens na manhã desta terça-feira (09/09)

O Liberal
fonte

Barracas para o Arraial de Nazaré 2025 começaram a ser montadas no estacionamento da Basílica de Nazaré, nesta terça-feira (09). (Divulgação / Diretoria da Festa de Nazaré)

As barracas para o Arraial de Nazaré deste ano já começaram a chegar na manhã desta terça-feira (09/09) e já começaram a ser montadas. A expectativa é que ainda nesta semana comecem a chegar os primeiros brinquedos do Parque ITA de Diversões que também serão montados no estacionamento da Basílica Santuário. Neste ano, o arraial do Círio de Nazaré terá 96 estandes, com vendas de comidas típicas e artesanato, e 17 brinquedos.

O estacionamento será interditado partir do dia 19 de setembro. O Corpo de Bombeiros deve realizar a inspeção do espaço, tanto nas instalações das barracas e sistemas elétricos quanto nos brinquedos do parque, até o dia 24 de setembro. A partir do dia seguinte à inspeção, o espaço deverá ser liberado para o público. O encerramento e desmonte do arraial está previsto para 27 de novembro.

O Parque Ita oferecerá 17 brinquedos, sendo 10 destinados ao público adulto e 7 para o público infantil. Entre as novidades estão o Kid Play(infantil) — uma área interativa ou "parquezinho" compacto, com escorregadores, túneis e estruturas lúdicas — e o brinquedo Skate (adulto). A roda-gigante terá 32 metros de altura, e outras atrações de grande sucesso também estarão de volta, como a montanha-russa, o Free Style, o Amor Express, entre outros.

De acordo com o gerente do ITA Center Park, Geraldo Costa, o parque está terminando um evento em Castanhal e em seguida virá para Belém. Ele adiantou que até a próxima segunda-feira (15), os brinquedos já estarão em Belém e a montagem começará "a todo vapor".

"Para o público infantil está vindo um brinquedo novo que é o Kid Play, porém uma carreta grande de 17 metros muito bonita para o público infantil de dois andares e o Skate que há muitos anos não vinha, esse ano voltou com roupagem nova, muito mais bonito e tem os tradicionais como a montanha-russa, autopista King Loop, Amor Express", adiantou.

Costa explica que a montagem não é demorada, porém por se tratar de um espaço pequeno de 6.400 m², há uma dificuldade natural neste processo. "Não é demorado, porém aqui no Arraial em se tratando de uma área menor que Castanhal, onde nós montamos numa área de 12.000 m² esse mesmos aparelhos, ou seja, os brinquedos vão ser montados numa área de 6.400 m², então a gente tem uma dificuldade muito grande, para localizar cada um no seu devido lugar, mas acredito que até o dia 27 o Parque já vai estar pronto para funcionar, obviamente que liberado pelos órgãos competentes como o governo DPA e os demais que nos fiscalizam", destacou.

O Parque Ita foi fundado em 1985. Até hoje, o Ita é um dos maiores parques itinerantes do Brasil, presente em diversas cidades do país. Além das atrações do parque, o Arraial contará com 96 estandes de tamanhos variados, oferecendo uma ampla diversidade de produtos: comidas típicas, artesanato, artigos religiosos, brinquedos, miriti, bijuterias, entre outros.

História - O Arraial de Nazaré tem origem na primeira edição do Círio de Nazaré, em 1793, quando era organizado como uma grande feira de produtos agrícolas. O termo “arraial” surgiu com a construção das casas ao redor da ermida de Plácido, após o achado da imagem, aproveitando o intenso fluxo de peregrinos.

Naquele tempo, as festividades ocorriam em setembro, período do verão amazônico, quando as chuvas diminuíam. Para a realização do primeiro Círio, o governador organizou uma feira com produtos trazidos de diversos municípios, providenciando inclusive transporte fluvial para pessoas e mercadorias.

De acordo com pesquisadores, o Arraial acontecia inicialmente em frente à Basílica, onde hoje está localizada a Praça Santuário de Nazaré (antigo Conjunto Arquitetônico de Nazaré – CAN). Com o passar do tempo, o evento ganhou novas características, incorporando brinquedos, barracas de comidas típicas, artesanato e produtos diversos, tornando-se um espaço de convivência, lazer e tradição dentro das festividades do Círio.

Palavras-chave

arraial de nazaré

Círio de Nazaré

montagem do arraial de nazaré

pará
Belém
