Bandas do Corpo de Fuzileiros Navais se apresentam em Belém

Belém recebe nesta segunda-feira (7), às 20h, no Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico, a programação “Parada Após o Pôr do Sol”, realizada pelo Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Considerado o maior navio de guerra da América Latina, o NAM Atlântico (A-140) está atracado no porto de Belém, que o recebe pela primeira vez. Haverá apresentações das Bandas Marcial e Sinfônica do CFN, além de uma performance do Pelotão de Ordem Unida Silenciosa e projeção de imagens. O evento será fechado ao público.

VEJA MAIS

O Comandante da Marinha do Brasil, Henrique Pinto Homem, explica que a programação é, tradicionalmente, realizada pelo Corpo de Fuzileiros Navais na histórica Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. A presença do NAM Atlântico (A-140) na capital paraense se dá por conta da realização da Cúpula da Amazônia.

“Devido a importância dos eventos que estão acontecendo aqui em Belém, nós trouxemos essa programação aqui para a região. É um evento bastante interessante, com projeções mapeadas encostadas do navio, pelotões de Ordem Unida Silenciosa fazendo movimentos únicos, desfile das nossas viaturas de primeira geração e ainda a participação da nossa banda sinfônica, com 120 músicos”, destacou o comandante.

Já em comemoração pelo Bicentenário da Adesão do Pará à Independência do Brasil, a Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais se apresentará na próxima quinta-feira (10), às 19h, no Centro de Convenções Centenário Assembleia de Deus, no bairro do Mangueirão. A apresentação será gratuita e igualmente aberta ao público.

A “Parada Após o Pôr do Sol” envolve uma superestrutura de luz e som, com projeções mapeadas, telões e salva de canhões históricos, além do desfile de tropas e viaturas blindadas. Durante o mês de agosto, os militares da Banda de Música, da Banda Marcial e do Pelotão de Ordem Unida Silenciosa do CFN se apresentarão gratuitamente em diversos locais do Nordeste.

Segurança

O NAM Atlântico irá compor o aparato de segurança da Cúpula da Amazônia, evento que reúne presidentes e representantes de todos os países amazônicos na capital paraense, nos dias 8 e 9 de agosto. O navio, que tem 208 metros de comprimento e 31,7 metros de largura, abrirá para visitação pública gratuita nesta quarta-feira (9), com acesso pelo portão 17 da Companhia Docas do Pará, das 9h às 15h.

Histórico de um combatente

Batizado originalmente de HMS Ocean, o NAM Atlântico foi construído na década de 90 pela Kvaerner Govan e concluído pela VSEL em Barrow-in-Furness. Entrou em serviço em setembro de 1998, operando a partir do porto de HMNB Devonport, em Plymouth.

Seu histórico de serviço é marcado por ações humanitárias em Kosovo e na América Central. Em 2000, desempenhou um papel vital na Operação Palliser, a intervenção britânica na Guerra Civil de Serra Leoa. Em seguida, foi destinado ao Oriente Médio como parte do grupo de combate do HMS Illustrious, participando ativamente na Guerra do Iraque (Operação Telic). Em 2009, deslocou-se para a Ásia, prestando auxílio humanitário durante as erupções do vulcão Eyjafjallajökull. Em 2011, contribuiu para a Operação Unified Protector, durante a intervenção militar na Guerra Civil Líbia. Em 2012, após retornar à Inglaterra, passou por reformas e engajou-se em exercícios navais com nações aliadas.

A Marinha Real Britânica havia anunciado o planejado encerramento das operações do navio em 2018, sem um substituto imediato. Em 27 de março desse mesmo ano, o HMS Ocean foi formalmente retirado do serviço ativo pelas autoridades britânicas. Ainda em 2017, a Marinha do Brasil manifestou interesse em adquirir a embarcação, também cobiçada pela Turquia. O Reino Unido estabeleceu um preço de £80,3 milhões de libras (ou US$ 105,8 milhões de dólares), uma oferta que o governo brasileiro considerou "conveniente".

Em dezembro de 2017, o Ministério da Defesa do Brasil iniciou negociações formais para a compra do HMS Ocean, com a finalidade de substituir o já aposentado NAe São Paulo (A-12). Nesse mesmo mês, o governo brasileiro oficializou a aquisição da embarcação por £84 milhões de libras (ou R$359,5 milhões). Em março de 2018, o HMS Ocean foi descomissionado da Marinha Real e, em junho do mesmo ano, comissionado na Marinha do Brasil.

Depois de especulações sobre seu nome, a Marinha do Brasil decidiu designar o navio como Porta-Helicópteros Multipropósito (PHM) Atlântico, conforme anunciado no Diário Oficial da União. Em 12 de novembro de 2020, sua classificação foi alterada para "Navio-Aeródromo Multipropósito", refletindo sua capacidade de operar aeronaves remotamente pilotadas.

Em fevereiro de 2023, em resposta a chuvas torrenciais que causaram uma tragédia humanitária nas cidades litorâneas do estado de São Paulo, o NAM Atlântico foi mobilizado pela Marinha do Brasil para apoiar os esforços de resgate da população. Atuou como ponto de apoio para aeronaves e como hospital de campanha, desempenhando um papel crucial nas operações de ajuda.

Confira algumas características do NAM Atlântico (A-140)

Comprimento total: 203,43 m

Deslocamento carregado: 21.578 t

Velocidade máxima mantida (VMM) prevista em projeto: 18,0 nós (33,3 km/h)

Raio de ação: 8.000 milhas náuticas;

Acomodação para tropa: 806 Fuzileiros Navais

Total de aeronaves embarcadas: 18 helicópteros.

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Lázaro Magalhães)