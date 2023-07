Banco da Amazônia destina R$ 9,9 bi no Plano Safra 2023/2024

O Banco da Amazônia (Basa) lançou, nesta terça-feira (11), o Plano Safra 2023/2024, disponibilizando R$ 9,9 bilhões para o setor agropecuário da Amazônia Legal. O anúncio ocorreu no miniauditório Lamartine Nogueira na sede do Banco da Amazônia, na avenida Presidente Vargas, em Belém, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

No evento, foram assinados seis contratos de financiamento com produtores de açaí da Ilha do Marajó, dos municípios de Ponta de Pedras e Breves. Os recursos utilizados nos financiamentos são próprios do Banco e também do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

Uma das beneficiárias dos contratos de financiamento foi a agricultora familiar quilombola, Eunice Soltenes, pertencente à Comunidade Quilombola "Bom Jesus do Centro Ouro", no município de Moju, no Pará.

Eunice Soltenes destacou que o crédito ajudará nas atividades de plantio de mandioca e açaí. Eunice já é cliente do Banco da Amazônia desde 2021, através do Programa Amazônia Florescer Rural, e este é seu segundo financiamento.

Para divulgar os recursos disponíveis no Plano Safra 2023/2024, e suas melhores taxas de mercado, o Banco da Amazônia realizou um evento híbrido, com participação da Diretoria Executiva, do governo do Estado e de instituições relacionadas ao agronegócio. O secretário estadual de Agricultura Familiar, Cássio Pereira, representou o governador Helder Barbalho no lançamento do Plano Safra, nesta terça-feira (11).

Fomento à agricultura na Amazônia Legal

Dos R$ 9,9 bilhões destinados para Amazônia Legal, R$ 5,5 bilhões serão direcionados à agricultura familiar, mini e pequenos produtores. O presidente do Banco, Luiz Lessa, ressaltou que esse montante representa o compromisso do Basa com a agricultura familiar e os pequenos produtores.

Luiz Lessa destacou que o objetivo da instituição financeira é o de ser um indutor do desenvolvimento da região amazônica. Lessa comentou que o Banco tem dado condições para que os agricultores realizem os sonhos deles, gerem recursos, empregos, renda e alimentos na região.

No Plano Safra 2022/2023, o Basa aplicou R$ 7,67 bilhões, sendo R$ 3,79 bilhões destinados à pecuária e R$ 3,88 bilhões à agricultura. Nos últimos cinco anos, o Banco investiu R$ 34,2 bilhões no agronegócio regional.

O Banco da Amazônia informou que tem facilitado o acesso aos investimentos, por meio de linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), através do aplicativo Basa Digital.

Diretor Comercial do Basa, Marivaldo Mello disse que, no ano passado, foram realizados 18 mil contratos na agricultura familiar por meio do aplicativo. Para o Plano Safra 2023/2024, a meta é aumentar o atendimento em cerca de 30%, alcançando 25 mil famílias beneficiadas.