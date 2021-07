Bairros de Belém e Ananindeua ficarão sem água nesta quarta-feira (28); veja quais

Na tarde desta quarta-feira (28), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), informou que haverá interrupção no abastecimento de água em vários bairros de Belém e Ananindeua. Devido uma manutenção emergencial no Complexo Bolonha, o fornecimento será suspenso a partir das 23h de hoje até as 3h da manhã de quinta-feira (29).

Fique atento aos bairros afetados:

- Batista Campos

- Jurunas

- Guamá

- Cremação

- Condor

- Marco

- Souza

- Curió-Utinga

- São Brás

- Fátima

- Canudos

- Pedreira

- Terra Firme

-Telégrafo

- Sacramenta

- Barreiro

- Marambaia

- Val-de-Cans

Em Ananindeua:

- Coqueiro

- Guanabara

- Atalaia

- Conjunto Cidade Nova

- Conjunto Guajará