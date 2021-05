Bairro do Curió fica sem água e moradores descobrem sucuri gigante em cano; assista

Moradores do Curió-Utinga, em Belém, tomaram um susto na manhã da última quinta-feira (13) quando descobriram o que provocava uma falha no abastecimento de água do bairro: uma sucuri gigante.

Um vídeo registrado pelos populares mostra o momento em que a cobra é retirada de dentro de um cano por policiais do Batalhão Ambiental (BPA). Ela estava na passagem Elvira e foi encontrada depois que os moradores decidiram procurar o que causava a falta de água na rua. Veja:

Falha em abastecimento de água estava sendo causada por sucuri em cano, no Pará. pic.twitter.com/8O9qoypKZa — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 14, 2021

Depois de ser retirada do cano, a sucuri foi imobilizada e encaminhada para a sede do BPA, situada na avenida João Paulo II. O animal deve ser devolvido para a natureza depois de passar por exames.

Por intermédio de nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) nega que tenha sido encontrado o animal na rede de abastecimento de água. A nota diz ainda que não há registro de falta água no bairro Curió-Utinga.