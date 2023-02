Aviva 2023 promove diferentes atividades até terça-feira de carnaval

O Aviva 2023 começou e as comunidades católicas de Belém e arredores vão poder viver o carnaval com cristo até terça-feira (21). A programação está sendo no Hangar Centro de Convenções, de 9h às 19h, com diversas atividades entre missas, atrações musicais, teatro e demais atividades. É gratuito e aberto ao público.

Neste domingo (19), foi a abertura do evento com diversas atividades e encerrou com a santa missa celebrada pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. O diácono Emanuel Duarte, que é fundador da comunidade Cristo Alegria e também da festividade Aviva, explica que a programação proporciona viver o carisma da verdadeira alegria, do Cristo vivo e o objetivo é oferecer a opção de um carnaval diferente.

A comunidade Cristo Alegria surgiu em 2001 e no ano seguinte já foi promovido o primeiro encontro no carnaval, que antes se chamava Cristo Alegria Belém, mas depois mudou para Aviva, que significa avivar a experiência do espírito santo. "Avivar a força de Deus em nós", acrescenta o diácono.

A comunidade fica na Capela Militar do Corpo de Bombeiros, que trabalha com diferentes congregações, mas os jovens são os frequentadores mais assíduos. "Os jovens são os que mais procuram a nossa comunidade, se perguntaram o porque eu não sei, mas o carisma é espontâneo, é uma ação do espírito santo. Os jovens são maioria, mas a nossa ação é para todos", explica Emanuel.

A jovem Caroline Jacó, 25, começou a frequentar a programação de carnaval quando ainda se chamava Cristo Alegria, em 2012. Ela disse que depois que frequentou desse primeiro carnaval resolveu mergulhar mais nas atividades da comunidade até que se tornou consagrada. "Há mais de 10 anos que participo e nesse período o meu carnaval é aqui, já faz parte da minha programação. Todo ano a gente percebe algo diferente, a gente vive uma intimidade profunda com Deus", destaca a jovem.

Fernanda Jirotto, 24, também é consagrada da comunidade e o primeiro carnaval do Aviva foi em 2015. Ela diz que participar do Aviva é sempre marcante, pois é um momento em que a comunidade inteira está ali para servir e oferecer o que passa o ano todo nutrindo juntos. "Desde 2015 os meus carnavais é com a comunidade Cristo Alegria e é sempre bom viver essa experiência", destaca Fernanda.

O carnaval Aviva oferece diferentes atividades: como música, dança, teatro, reza. E Emanuel destaca que o evento cresceu em diferentes aspectos e um dos principais foi a massificação da evangelização. O evento parou em 2021, em decorrência da pandemia, em 2022, ocorreu de forma restrita. E este ano retornou de modo presencial.

"A evolução é que cada vez a gente vê que Deus toca algo diferente em nós. Aqui (Hangar) foi um hospital de campanha, onde vidas se perderam, e para nós é uma inovação estar aqui hoje com a programação, pois quando passamos pelo calvário a gente tem a glória da ressurreição. Deus sempre tem algo de novo para nos mostrar", destaca o diácono.

Nesta segunda-feira (20), a programação começa às 9h com a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A partir das 10h terão pregações, às 13h orações e na sequência intervalo para o almoço. Às 15h as atividades retornam com espetáculo teatral, em seguida santa missa com Frei Rodolfo e encerra com coroação de Nossa Senhora. Para saber os detalhes da programação é só acompanhar no instagram @avivabelem

Aviva

Data: de 19 a 21 de fevereiro

Hora: 9h às 19h

Local: Hangar

Gratuito